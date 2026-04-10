Torna l’appuntamento dalla caratura internazionale ‘Vinitaly and the City, il luogo dove la filiera vitivinicola globale si incontra per quattro giornate, dal 12 al 15 aprile, dedicate al business, al networking e alla condivisione di esperienze e competenze.

A Verona, in un viaggio alla scoperta dei migliori vini del mondo, si fa largo l’eccellenza vitivinicola del nostro territorio grazie alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che parteciperà alla grande kermesse con un appuntamento dedicato ai produttori locali *domenica 12 aprile alle ore 17.30* all’interno del palinsesto ‘Eventi Calabria’.

In coerenza con il percorso di marketing territoriale di ‘Anima autentica’, la Città Metropolitana ha voluto essere presente in quella che è la vetrina più importante per un settore leader mondiale del nostro Paese.

Proprio perché in uno scenario internazionale sempre più articolato, Vinitaly rafforza il proprio ruolo come motore dell’internazionalizzazione del vino italiano, e quindi calabrese, grazie anche a un sistema di attrattività fortemente consolidata, che consente di intercettare domanda qualificata e di accompagnare le imprese e l’intera filiera, verso nuovi mercati senza mai trascurare i consumi interni a cui sono legati valori come identità e tradizione.