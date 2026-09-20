Un’iniziativa del Distretto Lions 108Ya che mette in rete i Club cittadini e i punti di raccolta: il 19 settembre quaderni, penne, zaini e libri possono diventare un aiuto concreto per bambini e famiglie in difficoltà.

Garantire a ogni bambino la possibilità di iniziare l’anno scolastico con gli strumenti necessari significa tutelare dignità, inclusione e pari opportunità. È da questa idea che nasce lo “Zaino Sospeso Day”, iniziativa del Distretto Lions 108Ya che ieri ha coinvolto anche Reggio Calabria in una raccolta solidale di materiale scolastico destinato agli studenti e alle famiglie che vivono condizioni di maggiore fragilità economica.



Il service si sviluppa sotto la guida del Governatore Bruno Canetti e con il coordinamento della responsabile distrettuale Palma Giordano, nel segno del tema “Inclusione e Competenza: la forza del cambiamento”. A Reggio Calabria un ruolo di raccordo tra i Club aderenti è stato svolto dal Presidente della Zona 26, Sebino Bellini, nel quadro dell’azione distrettuale e della comune presenza sul territorio.



Alla raccolta aderiscono i quattro Lions Club cittadini coinvolti nel service: Lions Club Reggio Calabria Host, presieduto da Rosy Perrone; Lions Club Reggio Calabria Rhegion, presieduto da Paolo Macheda; Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo, presieduto da Maria Nucera; e Lions Club Reggio Calabria Kairos, presieduto da Ketty Marino. Accanto ai Lions partecipa il Leo Club Reggio Calabria Host, guidato da Aurora Cama. Una rete cittadina che traduce il principio del “We Serve” in un’azione condivisa e immediatamente accessibile alla comunità.



I cittadini potranno donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari, libri e ogni altro materiale utile alla vita scolastica. Non servono grandi gesti: anche un solo quaderno o una confezione di colori, sommati ai contributi di tanti altri, possono diventare parte di un sostegno reale e immediatamente utilizzabile.



Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia



Il senso dello “Zaino Sospeso Day” va oltre la raccolta di oggetti. La mancanza degli strumenti essenziali per la scuola può trasformarsi, per un bambino, in una forma silenziosa di distanza dai compagni. Sostenere lo studio significa allora intervenire prima che una difficoltà economica diventi disuguaglianza educativa, offrendo alla comunità un modo semplice per partecipare e rendersi utile.

L’appello è rivolto a tutta la città: famiglie, professionisti, commercianti, studenti, associazioni e singoli cittadini possono scegliere uno dei punti aderenti e contribuire alla raccolta. Il 19 settembre la solidarietà avrà dunque molti indirizzi, ma un solo messaggio: donare per lo studio significa dare a tutti le stesse possibilità.

Dove donare



Lions Club Reggio Calabria Host Presidente Rosy Perrone; Leo Club Reggio Calabria Host Presidente Aurora Cama

- Libreria La Scuola – Viale Aldo Moro, 128

- Cartolibreria Cartomatto – Via Francesco Fiorentino, 3/B, zona Castello Aragonese



Lions Club Reggio Calabria Rhegion Presidente Paolo Macheda

- Paper Store - Via S. Caterina d’Alessandria 85b/85c – Reggio Calabria



Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo Presidente Maria Nucera

- Cartoleria San Marco SRLS - Piazza San Marco, 13 – 89125 Reggio di Calabria



Lions Club Reggio Calabria Kairos Presidente Ketty Marino

- Libreria Amaddeo - Via Giuseppe De Nava, 114 – Reggio Calabria

Referente: Daniele Amaddeo



