La disputa tra le due compagini avrà il suo epilogo sabato 18 aprile 2026 alle ore 19, nuovamente in trasferta
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FORTUNATO SERRANO'
«Gara bellissima al Palaboccioni. L’Amaro Dhelios – si legge nella nota stampa della società – tira fuori l’orgoglio, tenuta e voglia di vincere e strappa la terza partita.
Termina 3 a 2 la sfida contro la Sprovieri Volley Corigliano.
Questi i set:16 a 25,25-17,26-24,15 a 25 e 15 a 10.
La disputa tra le due compagini avrà il suo epilogo sabato 18 aprile 2026 alle ore 19, nuovamente a Corigliano.
È stata una gara caratterizzata da set speculari.
Ogni set può essere considerato una "partita" a sé stante.
Ciò premesso, nei set persi dagli amaranto, la Dhelios ha pagato mancata precisione in ricezione e, pertanto, soffrendo in fase side-out.
Il muro è stato fondamentale, generoso ed energico. Infatti tanti palloni hanno permesso ai ragazzi di Mister Roberto Daquino di difendere e contrattaccare.
Un muro piazzato e coeso, ha contenuto in maniera importante il punto di forza assoluto del Corigliano, un opposto da favola, che é certamente la "bocca da fuoco" della squadra.
Nel quinto set, durante il quale fanno spesso la differenza la tenuta mentale, la riduzione degli errori e la gestione della ricezione, nonché dell’attacco, fa spiccare il volo verso il pari nella serie agli amaranto che hanno imposto il proprio gioco, chiudendo il match».