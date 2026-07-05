Cosimo Campiti, portiere, Stefano Scida, centrocampista, e Francesco Commisso, difensore. Tutti classe 2011
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La ASD Academy Siderno annuncia l'innesto di altri tre calciatori, tutti classe 2011, che andranno a rinforzare la rosa per il prossimo campionato della categoria Allievi.
I nuovi arrivi sono:
Cosimo Campiti, portiere, proveniente dal C.S.P.R.
Stefano Scida, centrocampista, anche lui ex C.S.P.R.
Francesco Commisso, difensore, proveniente dall'Union Siderno.
Con questi tre inserimenti, che si aggiungono agli acquisti già ufficializzati nei giorni scorsi, continua a prendere forma l'organico del settore giovanile in vista della nuova stagione.