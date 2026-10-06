La capolista a punteggio pieno e la neopromossa condividono una caratteristica significativa: il peso dell'attacco è distribuito tra tanti giocatori. Un'arma importante in un campionato lungo e competitivo

Solamente quattro giornate messe alle spalle nel campionato di Promozione B e una classifica che, seppur embrionale, inizia già a delineare le prime tendenze del torneo. Tra candidate alla vittoria finale che confermano i pronostici e compagini ancora alla ricerca dell'assetto ideale, emergono i primi dati statistici significativi di questi 360 minuti iniziali.

Se è indubbio che per vincere le partite serva fare gol, è altrettanto interessante analizzare chi spinge il pallone in fondo al sacco. Da questo punto di vista, la speciale graduatoria dei marcatori parla chiarissimo: Bovalinese e Catona si prendono la scena come autentiche "cooperative del gol", capaci di mandare in rete ben 8 giocatori diversi ciascuna (basti pensare che la seconda forza di questa graduatoria ne conta soltanto 5).

Bovalinese: la capolista non ha solo un uomo simbolo

Attuale capolista solitaria a punteggio pieno con 12 punti, la Bovalinese si conferma corazzata del torneo non solo nella classifica generale ma anche in quella realizzativa. La truppa guidata da mister Maurizio Lanzaro vanta il miglior attacco del girone con 12 reti complessive, ma la vera forza sta nell'imprevedibilità del suo scacchiere tattico.

Sulle 12 marcature totali, infatti, ben 8 portano una firma differente: Favasuli, Giampaolo, Gliozzi, Ortiz, Larosa, Martinez, Rechichi D., Tripodi.

Un dato che dimostra come per la capolista non esista un unico punto di riferimento, ma un'orchestra in cui ogni elemento sa farsi trovare pronto sotto porta.

Catona: spinta corale per la neopromossa

Se i numeri della Bovalinese impressionano, quelli del Catona sono per certi versi ancora più d'impatto. La compagine biancoazzurra, neopromossa e attualmente a centro classifica con 6 punti all'attivo, ha realizzato finora 9 reti. Di queste 9 marcature, ben 8 sono state messe a segno da calciatori diversi.

Ecco la girandola di nomi andati a segno per i reggini: Batata, Delgado, Estevao, Pagano, Postorino, Guilherme, Geremia, Martins.

Praticamente quasi ogni gol del Catona porta un nome nuovo, segnale di una squadra frizzante, moderna e priva di condizionamenti individuali.

La certezza del gioco di squadra

Certo, distribuire i gol tra tanti interpreti non garantisce matematicamente la vittoria del campionato, ma offre ai due allenatori una certezza fondamentale: un'identità di gioco collettiva e inclusiva, dove non ci si affida alle giocate del singolo ma alla partecipazione di tutta la rosa. In un torneo lungo e insidioso come la Promozione B, sapere che chiunque può trasformarsi in uomo-gol è un'arma tattica che farà la differenza.