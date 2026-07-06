La Cadi Antincendi Futura è onorata e lieta di ufficializzare l’arrivo di Mister Sylvio Rocha come nuovo Capo Allenatore per la stagione sportiva 2026/2027.



Una scelta che segna un punto di svolta epocale per il progetto, portando in panchina uno degli allenatori più stimati del panorama calcettistico mondiale.



Mister Rocha non è solo un tecnico di altissimo profilo: è l’uomo che, con la Came Treviso, ha rivoluzionato il modo di intendere e giocare il Futsal in Italia, imponendo un’identità di gioco moderna, intensa e spettacolare.



Dopo undici anni consecutivi di proficua collaborazione, il Came Treviso C5 e Sylvio Rocha si sono salutati, chiudendo un ciclo storico che rappresenta un record di permanenza non solo nel Futsal italiano, ma in tutta Europa.



Dal punto di vista statistico, il suo lungo ciclo a Treviso è superato solo da due leggende viventi della panchina: Nuno Dias, tecnico dello Sporting CP in carica da 14 anni, e Marc Carmona, che ha guidato il FC Barcellona per 12 stagioni consecutive. Un primato che testimonia la stima incondizionata, la fiducia e i risultati ottenuti da un tecnico che ha saputo costruire la società più longeva della Serie A Futsal.



La carriera di Sylvio Rocha parla da sola e la Cadi Antincendi Futura non vede l’ora di porre le basi per provare ad emulare qualcosa di simile.



Con orgoglio, entusiasmo ed ambizione, il sodalizio del presidente Nino Mallamaci comunica quindi il nome del nuovo tecnico che verrà presentato alla stampa ed alla comunità giallo-blu il prossimo 14 luglio 2026 a Reggio Calabria.



Il presidente Nino Mallamaci dichiara: "Siamo orgogliosi ed entusiasti di dare il benvenuto a Mister Sylvio Rocha. Con la sua firma, Cadi Antincendi Futura compie un salto di qualità straordinario. Abbiamo scelto un tecnico che ha scritto la storia del Futsal italiano ed europeo, ma che ha ancora una fame incredibile di nuove sfide. Sylvio riparte dal nostro progetto con la stessa ambizione che lo ha sempre contraddistinto: vogliamo costruire un percorso solido, vincente e affascinante. Siamo certi che la sua esperienza e la sua visione del gioco saranno il valore aggiunto per affrontare al meglio il campionato di A2 Élite. Insieme, scriveremo un nuovo capitolo entusiasmante della nostra storia."



Per Sylvio Rocha, questa non è solo una nuova panchina, ma l'inizio di un progetto affascinante