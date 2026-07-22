Due storie. Un solo futuro. Ci sono storie che meritano di essere custodite. Altre che meritano di continuare a vivere. Da oggi, due pagine importanti del calcio reggino si uniscono per scriverne una nuova, ancora più ambiziosa.



Il Bocale Calcio Admo e la gloriosa Pro Pellaro danno vita a un unico progetto sportivo, fondato sui valori dell’appartenenza, della passione e del legame con il territorio.



Nasce ufficialmente Admo Pro Pellaro.



Una nuova denominazione che racchiude il meglio di entrambe le realtà: da una parte l’impegno sociale e i valori che da sempre contraddistinguono il progetto Admo, dall’altra il blasone, la tradizione e l’identità di una delle società più rappresentative della storia calcistica del nostro territorio.



Non è la fine di un percorso. È l’inizio di una nuova storia.



Una storia che porterà avanti, con orgoglio e rispetto, l’eredità del Bocale Calcio Admo e della Pro Pellaro, unendo patrimoni sportivi, tifoserie, famiglie e generazioni cresciute con questi colori nel cuore.



I colori saranno il bianco e il nero, simbolo di una nuova identità che nasce dall’incontro di due anime, senza dimenticare le proprie radici.



L’Admo Pro Pellaro sarà la squadra di un intero territorio. Una società che vuole rappresentare una comunità, valorizzare i giovani, alimentare il senso di appartenenza e costruire un futuro fatto di ambizione, serietà e partecipazione.



Ai tifosi del Bocale, ai tifosi della Pro Pellaro, a chi ha indossato queste maglie, a chi le ha amate dagli spalti e a chi continuerà a sostenerle: questo progetto appartiene a tutti voi.



Da oggi non esistono più due strade parallele. Esiste una sola maglia, una sola casa, un solo obiettivo. Con il peso della storia sulle spalle e lo sguardo rivolto al futuro.



