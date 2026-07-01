Successo per la prima edizione del torneo organizzato da EPS Libertas Reggio Calabria. In campo atleti di diverse età e provenienze, tra basket, musica e momenti di aggregazione

Una giornata di sport, aggregazione e passione per la pallacanestro. La prima edizione della Tiger Royal 3x3 Cup, organizzata dall'EPS Libertas – Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, ha trasformato il playground di Campo Calabro in un punto di incontro per atleti, famiglie e appassionati, dando vita a una manifestazione che gli organizzatori definiscono già come il primo passo di un percorso destinato a crescere.

Fin dalle prime ore del mattino il torneo ha richiamato sul campo squadre provenienti da diverse realtà del territorio, giovani talenti e giocatori più esperti, accomunati dalla stessa passione per il basket. Un mix generazionale che ha contribuito a rendere ogni sfida combattuta e spettacolare, offrendo al pubblico una giornata all'insegna dello sport e della condivisione.

Sul parquet non sono mancati agonismo, qualità tecnica e giocate spettacolari, ma a caratterizzare l'evento è stato soprattutto il clima vissuto dentro e fuori dal campo. Al termine delle partite, strette di mano, sorrisi e momenti di confronto tra gli atleti hanno raccontato lo spirito di una manifestazione nata per promuovere inclusione, rispetto e partecipazione.

Ad accompagnare il torneo anche la musica e un'area food & beverage che hanno contribuito a trasformare la competizione in una vera festa dello sport. Grande interesse hanno suscitato inoltre i contest individuali e gli eventi collaterali, che hanno offerto ai partecipanti ulteriori occasioni per mettersi in gioco.

«Vedere tanti atleti affrontarsi con intensità, rispetto e voglia di divertirsi è la conferma che il basket possiede ancora una straordinaria capacità di unire le persone – ha dichiarato coach Francesco Triolo, ideatore della Tiger Royal 3x3 Cup –. Questo era il nostro sogno: creare un evento che mettesse al centro i valori dello sport e della comunità. Oggi possiamo dire di aver posto le basi per un progetto destinato a crescere».

Sulla stessa linea Giuseppe Chirico, concept e digital manager del progetto, che ha sottolineato la visione più ampia alla base dell'iniziativa. «Tiger Royal non nasce come un semplice torneo, ma come un progetto che vuole costruire nel tempo una vera identità sportiva fatta di qualità, innovazione, comunicazione e coinvolgimento del territorio. L'entusiasmo visto oggi ci conferma che questa direzione è quella giusta».

Parole di apprezzamento sono arrivate anche da Bruno Morabito, responsabile provinciale Libertas, che ha evidenziato il valore educativo dell'evento. «Manifestazioni come la Tiger Royal 3x3 Cup rappresentano perfettamente la missione di Libertas: promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e aggregazione. Abbiamo visto giovani e adulti condividere una giornata di sport sano, rispetto reciproco e amicizia».

L'iniziativa ha raccolto inoltre il plauso dell'amministrazione comunale di Campo Calabro. Il sindaco Rocco Alessandro Repaci e l'assessore allo Sport Giuseppe Chirico hanno espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando come eventi di questo tipo rappresentino un'importante occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio.

Per gli organizzatori, però, il bilancio positivo della prima edizione non rappresenta un punto d'arrivo. La Tiger Royal 3x3 Cup punta infatti a diventare un appuntamento stabile del panorama cestistico locale, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità ai giovani, rafforzare il movimento del basket sul territorio e continuare a promuovere i valori dello sport come strumento di crescita e partecipazione.