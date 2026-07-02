«Il campetto di Concessa, quartiere di Catona, è stato animato dal torneo di calcio nato come triangolare si è trasformato in un quadrangolare più coinvolgente e partecipazione. L'iniziativa, dedicata alla memoria di Piero Molonia e Domenico Martino, ha rappresentato il primo evento organizzato dalla neonata associazione “Insieme per Concessa” che, su impulso del consigliere comunale di Reggio Calabria Paolo Bilardi , punta a promuovere la valorizzazione e la rinascita dell'intera comunità.

L'appuntamento – si legge nella nota stampa – ha inaugurato ufficialmente una cinque giorni di iniziative che accompagneranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio, restituendo al quartiere un momento di aggregazione, sport e condivisione. Nel corso della premiazione, il consigliere comunale Paolo Bilardi ha voluto ringraziare tutta la comunità per la grande partecipazione. «Grazie infinite per questo importante segnale che abbiamo dato questa sera - ha sottolineato - perché abbiamo dimostrato che Concessa c'è, è presente e vuole ritornare a vivere. Il percorso delle ultime elezioni comunali mi ha fatto comprendere quanto questa comunità sia viva e desiderosa di essere protagonista. Sono orgoglioso di essere di Concessa e mi sono reso conto, confrontandomi anche con i miei fratelli Francesco e Fabrizio, che il nostro quartiere non aveva un consigliere comunale da ben 26 anni. Questo, purtroppo, ha contribuito a un progressivo abbandono delle periferie e Concessa ne ha pagato le conseguenze».



Bilardi ha quindi rivolto un appello all'unità e alla partecipazione attiva dei cittadini. «Vi chiedo di iniziare questo percorso insieme, proprio come abbiamo fatto in questo torneo. Questa è la prima iniziativa organizzata dall'associazione “Insieme per Concessa” e mi auguro che tutti vogliano dare il proprio contributo. Ognuno di noi possiede un talento e metterlo a disposizione della comunità significa costruire qualcosa di bello. Dobbiamo riscoprire quei valori di sincerità, solidarietà e unione che hanno sempre contraddistinto le famiglie di Concessa. Solo facendo squadra possiamo raggiungere grandi risultati».