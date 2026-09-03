L’Admo Pro Pellaro 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Consalvo Cordova, difensore centrale classe 1995, che entra a far parte della rosa bianconera per la stagione 2026/2027.

Un innesto di esperienza, personalità e carisma per la squadra guidata da mister Max Ginobili. Cordova rappresenta uno dei profili più importanti e affermati del panorama calcistico calabrese: un difensore forte fisicamente, attento nella marcatura e dotato di grande capacità di lettura del gioco, qualità che negli anni lo hanno reso un autentico punto di riferimento per le proprie squadre.

Particolarmente significativa anche la sua propensione alla fase offensiva. Cordova è infatti uno dei difensori più prolifici della storia dell’Eccellenza calabrese, grazie a una spiccata capacità di rendersi pericoloso anche sui calci piazzati e nelle proiezioni offensive.

La sua formazione calcistica prende avvio nel settore giovanile della Reggina, dove completa tutta la trafila fino ad arrivare alla convocazione in prima squadra nel 2014. Successivamente arriva l’esperienza in Serie D, dove veste le maglie di Maceratese, Gubbio e Pomigliano.

Nel 2016 fa ritorno in Calabria e diventa protagonista con il Roccella, squadra della quale assume anche la fascia di capitano, guidandone la difesa fino al 2019. Seguono una stagione alla Cittanovese e una breve parentesi al San Luca.

Nel 2020 inizia invece il lungo capitolo alla ReggioMediterranea, poi diventata ReggioRavagnese. Sei stagioni consecutive vissute da assoluto protagonista, con la fascia di capitano al braccio e un ruolo centrale dentro e fuori dal campo.

Oggi, una nuova sfida.

Consalvo Cordova è un nuovo giocatore dell’Admo Pro Pellaro 1919.

La società bianconera accoglie con entusiasmo un calciatore di grande spessore tecnico e umano, convinta che la sua esperienza, la sua leadership e la sua fame di vittorie possano rappresentare un valore aggiunto fondamentale per il percorso della squadra.