Torna finalmente l'atmosfera dei novanta minuti sui campi calabresi. Nel fine settimana si è alzato il sipario sulla stagione dilettantistica con l'inizio ufficiale della Coppa Italia Dilettanti, manifestazione che coinvolge le formazioni di Eccellenza e Promozione. La formula prevede sedici triangolari nei quali soltanto la prima classificata conquisterà il pass per gli ottavi di finale. La prima giornata ha subito regalato spettacolo, verdetti netti e qualche sorpresa di rilievo.

Il quadro generale

A prendersi la scena è la Dbr Luzzi, detentrice del trofeo, che travolge a domicilio il Kratos Bisignano per 1-6 con una prestazione senza appello, ipotecando di fatto il passaggio del turno. Non mancano le sorprese con i successi pesanti di Corigliano e Soccer Montalto (squadre di Promozione A), capaci di rifilare quattro reti ciascuna a Rossanese (4-0) e Morrone (4-2), formazioni inserite nel campionato di Eccellenza. Ottimo avvio anche per la Deliese, finalista della scorsa edizione, che si impone 0-1 sul campo dello Sporting Polistena grazie alla rete di Sarantonelli a pochi minuti dal termine.

Nel resto del quadro, spiccano i successi interni di Rende (3-0 sulla Paolana), Rocca di Neto (3-1 sull'Isola Capo Rizzuto), Val Gallico (3-1 sul ReggioRavagnese) e Bovalinese (5-1 sul Reggio). Vittorie esterne di misura per Soriano, Virtus Rosarno, Palmese e Pro Pellaro, mentre finiscono in parità le sfide Silana-Trebisacce (1-1) e Roccella-Gioiosa Jonica (0-0).

I risultati

GIRONE 1: SILANA-TREBISACCE 1-1 (23' st Danti (S), 24' st Curatelo(T))

GIROEN 2: CORIGLIANO-ROSSANESE 4-0 (4' st Lentini, 13' st Forconi, 15' st Couto, 38' st Forconi

GIRONE 3: KRATOS-DBR LUZZI 1-6 (4' pt..., 38' pt ..., 13' st ..., 26' st ...

GIRONE 4: SOC. MONTALTO-MORRONE 4-2 (11' pt Dirane (SC), 15' pt Celestino (SC), 24' pt La Torre (M), 32' pt Viola (M), 3' st Nicoletti (SC), 15' st Dirane (SC))

GIRONE 5: RENDE-PAOLANA 3-0 (5' pt Tuoto, 40' pt Pansera, 43' st Vivacqua)

GIRONE 6: CORRONEI-SERSALE 2-1 (33' pt Barhoun (C), 4' st Deodati (S), 18' st Barhoun (C))

GIRONE 7: ROCCA DI NETO-ISOLA CR 3-1 (33' pt Dolce (R), 28' st Martino (R), 39' st Suppa (R), 44' st Marques (ICR))

GIRONE 8: TAVERNA-SORIANO 0-1 (34' st Fioretti)

GIRONE 9: ATL. MAIDA-ROSARNO 1-2 (8' pt Catania (VR), 4' st Khia (AM), 38' st Giofrè E. (VR))

GIRONE 10. ROSARNESE-PALMESE 2-4 (9' pt Alessi (R), 37' pt Monteleone (P), 43' pt Galati (R), 12' st Canteros (P), 32' st Starace (P), 44' st Tegano (P))

GIRONE 11: POLISTENA-DELIESE 0-1 (37' st Sarantonelli)

GIRONE 12: ROCCELLA-GIOIOSA 0-0

GIRONE 13: VAL GALLICO-REGGIORAV 3-1 (8' pt Monti (R), 13' pt Sapone (VG), 19' pt Alderete (VG), 13' st Sapone (VG))

GIRONE 14: BOVESE-PRO PELLARO 0-2 (28' st Ciantino, 35' st Abayan)

GIRONE 15: BOVALINESI-REGGIO 5-1 (15' pt Martinez, 44' pt Carbone, 3' st Modafferi, 23' st Risso, 35' st Gliozzi, 37' st Gliozzi)

GIRONE 16: LOCRI-BRANCALEONE in corso