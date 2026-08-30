Voglia di riscatto e idee chiare per dimenticare un'ultima stagione buia. In vista del debutto ufficiale in Coppa Italia Dilettanti, oggi alle 16:00 allo stadio "Lo Presti" contro la ReggioRavagnese nel triangolare del girone 13 con il Catona, in casa Val Gallico la scena è tutta per il nuovo tecnico Fabio D'Agostino, che ha analizzato lo stato di forma della squadra e gli obiettivi stagionali.

Le parole del mister

Al centro del nuovo progetto c'è una rosa rinnovata, costruita con equilibrio e ambizione: «Il Val Gallico ha allestito un organico giovane, ma di spessore, formato da ragazzi che hanno già affrontato con ottimi risultati questa categoria. Con l'aiuto dei calciatori più esperti che faranno da "chioccia" in campo e fuori, l'obiettivo primario è formare un gruppo unito, guidato da senso di appartenenza, mentalità e identità. Gli allenamenti procedono bene: il carico si fa sentire anche a causa del caldo fuori stagione, ma la volontà dei ragazzi e il lavoro dello staff stanno superando ogni difficoltà».

Verso l'esordio

Il primo test ufficiale vedrà i gallicesi opposti a un avversario di categoria superiore, ma mister D'Agostino mantiene alta la fiducia nelle qualità caratteriali dei suoi: «Mi aspetto inevitabilmente qualche difficoltà contro una squadra di livello più alto, ma sono tranquillo. So come i miei ragazzi affronteranno la partita: con il coltello tra i denti e sudando la maglia, prerogative che questo gruppo ha già mostrato di avere nelle proprie corde dopo appena tre settimane di lavoro insieme».

Infine, uno sguardo all'imminente campionato di Promozione B, dove il livello si preannuncia particolarmente elevato: «Basta guardare i nomi delle squadre per capire l'importanza e la difficoltà di questo torneo. Persino le neopromosse, che solitamente si muovono in sordina, si sono allestite con organici importanti per la categoria».