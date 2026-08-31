Nel primo tempo, poker dei ragazzi di Marchionni: apre Reis, poi la doppietta di Abonckelet ed infine la rete di Rotulo. Nella ripresa, i centri di Guida e Toscano

Scoppiettante avvio di stagione per gli amaranto, che si qualificano per il turno successivo di Coppa Italia Serie D battendo al Granillo il Digiesse PraiaTortora col punteggio di 7-0.



Nel primo tempo, poker dei ragazzi di Marchionni: apre Reis, poi la doppietta di Abonckelet ed infine la rete di Rotulo. Nella ripresa, i centri di Guida e Toscano.



Di seguito, il tabellino della gara.



Reggina - Digiesse Tortora 7-0



Reggina: Lagonigro; Fazio (1' st Alma), Lancini, Gisarole R.; Baggi (1' st Specker), Acquadro (25' st Franchini), Abonckelet (16' st Laaribi), Rotulo, Palmieri (13' pt Toscano); Guida, Reis. In Panchina: Madia, De Mori, Girasole Macrì, Alma. Allenatore: Marchionni.

Digiesse PraiaTortora: Bonfanti; Volpe (1' st Misiano), Popovici, Pantano, Merolla (1' st Gonzales); Marino, Heredia, Zucco (24' pt Strumia); Franchi, Petrone (1' st Gutierrez), Francisco (32' st Bustos Glavas). In panchina: Romagnoli, Russo, Banchieri, Puntoriere.. Allenatore: Viscardi.



Arbitro: Passarotti di Mantova (Guardalinee Mirabella di Acireale e Pino di Barcellona Pozzo di Gotto).



MarcatorI:25' pt e 45' st Reis, 32' e pt 38' pt Abonckelet, 45' pt Rotulo, 23' st Guida, 28' st Toscano,.

Note:Spettatori 2.737. Espulso al 18' pt Popovici (P). Ammoniti: Merolla (P), Fazio (R), Franchi (P).

Recupero: 2'pt; 2'st