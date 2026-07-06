La Deliese non ha nessuna intenzione di fare da comparsa. Dopo aver ritrovato il campionato di Eccellenza a distanza di circa vent'anni dall'ultima volta, la compagine amaranto sta allestendo una rosa di primo livello, pensata per competere fin da subito per le zone nobili della classifica. A conferma di queste grandissime ambizioni, nelle ultime ore la società ha ufficializzato un doppio colpo di mercato di assoluto valore: gli arrivi di Matias Ortiz e Felice Giacco.

Ortiz, gol e freschezza per l'attacco

Il primo innesto per il reparto avanzato risponde al nome di Matias Ortiz, punta centrale cilena classe 2003. Il ventitreenne arriva da una stagione da assoluto protagonista con la maglia dello Sporting Club Soverato nel campionato di Promozione (girone B), dove è stato tra i principali trascinatori della cavalcata del club.

Il giovane attaccante si è già presentato ai suoi nuovi tifosi con grande determinazione: «Sono molto felice di aver scelto la Deliese. Fin dai primi contatti ho trovato una società seria e un progetto ambizioso che mi ha convinto subito. Il salto di categoria è una sfida importante e la affronto con grande entusiasmo e responsabilità. Darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra e raggiungere gli obiettivi».

Giacco, linea verde e talento sulla fascia

Accanto all'esperienza internazionale di Ortiz, la Deliese si assicura anche uno dei profili giovani più interessanti del panorama locale: Felice Giacco, esterno d'attacco classe 2008. Nonostante la giovanissima età, Giacco vanta già un percorso formativo importante, avendo trascorso quattro anni nel settore giovanile della Reggina prima di legarsi, nelle ultime tre stagioni, alla Gioiese.

Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore amaranto: «Sono davvero felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura. Delianuova è una piazza calorosa e con una storia importante. Mi ha convinto fin dal primo momento la serietà del progetto. Le mie sensazioni sono positive e non vedo l'ora di iniziare».

Con questi due nuovi tasselli, che si aggiungono agli innesti già annunciati nei giorni scorsi, la Deliese lancia un messaggio chiaro alle dirette concorrenti: il ritorno in Eccellenza è solo l'inizio di un nuovo, ambizioso capitolo.