La stagione dilettantistica prende finalmente il via con la prima giornata della Coppa Italia Dilettanti, il torneo che vede ai nastri di partenza i club di Eccellenza e Promozione. Tra i protagonisti attesi c'è il Roccella: la formazione amaranto, neopromossa nel campionato di Promozione B, si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni e la ferma intenzione di ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Per farsi trovare pronta al debutto, la dirigenza ha lavorato con visione e tempestività sul mercato, piazzando due operazioni strategiche per puntellare la rosa.

Valorizzazione dei giovani e colpi di esperienza

Il talentuoso attaccante Giuseppe Muià, classe 2009, compie il salto definitivo in prima squadra. Dopo essersi distinto nel campionato Allievi al termine di un percorso completo nel settore giovanile, Muià ha meritato sul campo la chiamata tra i grandi.

L'altro innesto porta invece una forte dose di esperienza e personalità: si tratta dell'ufficializzazione di Rocco Papaleo. Esterno a tutta fascia e monasteracese doc, Papaleo rappresenta un profilo di altissimo livello per la categoria, già pilastro e simbolo prima della Stilese e poi della Stilomonasterace. Giocatore di grande corsa, velocità e temperamento, è noto per la capacità di legarsi alla maglia e per la leadership dentro e fuori dallo spogliatoio. L'operazione si è conclusa grazie a un blitz lampo piazzato nelle ultime ore di mercato dall'Amministratore Delegato Domenico Mammolenti, che consegna così al tecnico un elemento di assoluta affidabilità per la fascia.