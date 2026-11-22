Troppo pesanti le assenze del palleggiatore titolare Davide Saitta e del centrale Marco Bragatto, entrambi infortunati
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La Rinascita Lagonegro batte una più che incerottata Domotek. I locali si rialzano con grinta dopo l’unica sconfitta subita fino al momento, quella del turno scorso subita per opera del Macerata.
Troppo pesanti le assenze del palleggiatore titolare Davide Saitta e del centrale Marco Bragatto, entrambi infortunati. Non c’è tempo: mercoledì alle ore 20,30 gli amaranto proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo sfidando, tra le mura amiche del Palacalafiore contro Union Napoli. Meravigliosa la cornice di pubblico amaranto, giunto con un pullman pieno e festante in Basilicata.
I sestetti
Mister Polimeni schiera De Santis, Sen, Presta, Buzzi, Boiko e Favretto dovendo fare a meno di Saitta e Bragatto..
Lagonegro risponde con Penna, Armenante, Kroci, Cottarelli, Tognoni e Fortunato.
La cronaca
Il primo punto è di Sen, al terzo tentativo la chiude, 0-1.
Bel primo tempo di Buzzi, 1-2.
Armenante rompe il muro Domotek, 3-3.
Sen viene murato da Cottarelli, 6-4.
Mani fuori di Boiko, 10-6, timeout di mister Polimeni.
Reazione di Reggio col muro di Buzzi e Sen, 12-7.
La Domotek si rifà sotto e recupera il gap, 17-14 e timeout di Lagonegro.
La palla incrociata di Lazzaretto termina out, 20-15.
Favretto di seconda intenzione sorprende la difesa locale, segue Sen col monster block, 20-17.
Set point di Lagonegro con la schiacciata di Armenante, 24-19.
Bravo Iervolino a piazzarla, 24-21.
La pipe di Koci regala il primo set al Lagonegro, 25-21.
Il primo punto Domotek del secondo set è di Boiko, 1-1.
Altro muro efficace di Lagonegro, 5-2 e nuovo timeout di coach Polimeni.
Gran muro di Balestra, 8-5.
Ottima schiacciata di Iervolino, si rifà sotto Reggio, 10-8.
Sen non tocca la linea dei tre metri, video check favorevole e punto Domotek, 13-11.
Ancora Iervolino efficace, 14-13.
Ace di Armenante, 17-14.
Gran punto di Boiko, 18-16.
Grande ace preciso di Boiko, 21-19.
Presta chiude il punto, il video check di Lagonegro evidenzia però l’irregolarità, 23-19.
Balestra ancora preciso, nuovo set point Lagonegro, 24-19.
Boiko ci prova, Balestra lo mura, 25-19 e Lagonegro avanti di 2 set.
Primo punto del terzo set è di Lazzaretto, 0-1.
Ace di Koci, 4-1.
Risponde subito Presta, 4-2.
Ricuce il gap Reggio, 6-5.Capitan Domenico Laganà prova a scuotere i suoi(8-6) e con il punto del 9 a 7.
Penna è scatenato per il 10 a 7.
Koci è scatenato: La Rinascita prende il largo.Armenante scrive il 13 a 8.
Bella la giocata tra Favretto e Presta.
Ancora Armenante mette la palla giu per il 15 a 9.
Laganà prova a non mollare(18-14).
Penna risponde con concretezza.
Tanti errori sul finale per gli ospiti:8 match Point per i locali.
Presta annulla il primo.
La chiude Gaetano Penna.
La Rinascita Lagonegro - Domotek Reggio Calabria 2-0 (25-21, 25-19,25-17)
La Rinascita Lagonegro: Giacomini,Fortunato,Koci 8,Cottarelli 2Salvador,Caletti,Penna 18,Balestra 7,Tognoni 4,Chinello,Armenante 14,Mouchlias,Catinelli.All Waldo Kantos All Dino Viggiano
Domotek: De Santis,Bruno,Presta 5,Asteriti,Saitta,Bragatto,Buzzi 4,Laganà 5,Boiko 6,Iervolino 15,Favretto 1,Lazzaretto 4,Sen 6,Bonanno.All Polimeni Ass Zambolin
Arbitri Rosario Vecchione ed Enrico Autuori di Salerno.