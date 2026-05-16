«L’ora X è arrivata. Inizia la serie di Playoff, la finalissima del campionato di Serie C Femminile. Dopo un lungo lavoro, ed una pausa salutare, le amaranto della Puliservice di Mister Franco Giglietta e del suo assistente Luciano Azzarà giocano una gara uno importantissima.

Le amaranto hanno il fattore campo a favore avendo vinto più gare rispetto all’avversaria, la fortissima Pallavolo Rossano. Le due squadre, promesse spose da inizio campionato per la finalissima, si sono incontrate solamente una volta, in occasione della finalissima della Coppa Calabria, il Memorial Sergio Sorrenti.

In quell’occasione vinse Rossano, al termine di una partita combattutissima giocata al Palacalafiore, maxi impianto reggino che, domenica, alle ore 19 ospiterà la finalissima Playoff per conquistare la A2, tra la società “madre” della Puliservice, la Domotek Volley che affronterà Belluno. Capitan Suelen Oliveira e compagne vogliono sfatare il tabù Rossano e candidarsi per la promozione.

Chi vincerà la serie, infatti, programmata al meglio delle tre partite, con eventuale bella a Reggio Calabria, verrà promossa in B. Sotto rete alle ore 19 in un Palaboccioni che potrebbe risultare troppo “piccolo” per la voglia dei sostenitori delle amaranto.

Il team allenato da Luigi Zangasro ha tantissime giocatori fuori-categoria: dalla dominante Valentina Martilotti, la palleggiatrice, vecchia conoscenza del volley reggino Fabiola Araujo,la schiacciatrice Martina Domanico, il centrale Margo Dzunik, la fore Sara Genova sempre al centro.

La Puliservice, non è da meno, grazie alla forza di un gruppo coeso e dalle mille risorse».