Con la seconda sessione del Manifesto Formativo e il progetto CSI Academy, otto percorsi dedicati a tecnici, educatori, arbitri e operatori, con qualifiche riconosciute dal CONI

La formazione scende in campo e diventa protagonista di un nuovo percorso di crescita per tutto il movimento sportivo del territorio. Il CSI Reggio Calabria presenta la seconda sessione del Manifesto Formativo, inserita nel progetto CSI Academy, confermando la volontà di investire sulle persone, sulle competenze e sulla qualità dello sport attraverso un articolato programma di qualificazione e aggiornamento. Prende così forma un vero e proprio Cantiere Next Sport: un progetto formativo pensato per accompagnare, nei prossimi mesi, dirigenti, tecnici, operatori sportivi, insegnanti, volontari e giovani appassionati. Figure preziose e indispensabili per la vita delle associazioni, chiamate ogni giorno a promuovere uno sport capace di mettere al centro la persona, valorizzare le relazioni e riconoscere pienamente il proprio ruolo educativo.

Per il CSI Reggio Calabria la formazione non è soltanto uno strumento per acquisire qualifiche, ma una scelta associativa e culturale. Significa investire sul capitale umano, rafforzare le competenze, generare nuove professionalità e rendere le società sportive sempre più preparate ad affrontare le sfide educative e sociali del nostro tempo. Perché la qualità dello sport passa, prima di tutto, dalla qualità delle persone che lo promuovono e lo accompagnano.

Sono otto i percorsi formativi proposti, costruiti per rispondere alle diverse esigenze del movimento sportivo e offrire concrete opportunità di crescita, specializzazione e qualificazione. Tra le proposte trovano spazio i due percorsi per Educatore Sportivo, nelle aree Centri Estivi e Istruttore, finalizzati alla formazione di figure in grado di progettare e condurre attività motorie, ludiche e ricreative rivolte a bambini e ragazzi, sia durante i centri estivi e invernali sia nelle diverse esperienze di pratica sportiva. I corsi consentiranno di acquisire competenze specifiche per operare in ambito sportivo e ricreativo, con possibilità di iscrizione negli appositi registri nazionali degli operatori sportivi. Particolare attenzione sarà dedicata alla capacità di affiancare alle discipline tradizionali proposte polisportive, favorendo il movimento, la socializzazione e lo sviluppo delle capacità dei più giovani. Un approfondimento specifico riguarderà inoltre la dimensione educativa e le metodologie dell’educativa sportiva di strada, per fornire strumenti concreti a quanti intendono utilizzare lo sport come occasione di inclusione, incontro e contrasto alle situazioni di fragilità e disagio sociale.

Un altro importante ambito di qualificazione sarà quello dello sport per le persone con disabilità. Il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con la Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche, ripropone infatti il percorso formativo rivolto agli operatori sportivi interessati ad acquisire competenze specifiche nella progettazione e conduzione di attività inclusive. Il corso si svolgerà online e prevede un significativo momento formativo in presenza, dal 29 al 31 gennaio 2027, a Misano Adriatico, con 16 ore di attività comprese nel costo complessivo del percorso.

Tra le novità assolute del Manifesto Formativo 2027 spicca il Corso per Istruttore Fitness, pensato per fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche a quanti desiderano intraprendere un’attività professionale come istruttori di sala o tecnici nell’ambito dell’attività motoria finalizzata alla salute e al benessere. Il percorso approfondirà la pianificazione dei programmi di allenamento, la costruzione dei circuiti e la corretta conduzione delle attività, con l’obiettivo di preparare figure sempre più consapevoli e qualificate.

Dopo il significativo successo del Corso di Formazione per Istruttrice di Ginnastica Ritmica, il Comitato amplia ulteriormente la propria proposta con il nuovo Corso per Giudice di Ginnastica Ritmica. Un’opportunità per formare figure tecniche capaci di conoscere e applicare correttamente i regolamenti, valutare gli esercizi e contribuire alla crescita di una disciplina che unisce preparazione tecnica, correttezza e valori educativi.

Completa il programma l’area dedicata alla formazione degli arbitri. In vista delle numerose competizioni previste nelle fasi provinciali dei campionati nazionali di pallavolo, pallacanestro e calcio a 5, il CSI Reggio Calabria attiverà specifici percorsi per arbitri e giudici di gara. L’obiettivo è formare figure preparate sotto il profilo tecnico, atletico e relazionale, capaci di gestire le dinamiche della competizione attraverso la conoscenza dei regolamenti, l’autorevolezza e il rispetto dei principi del fair play. Anche in questo ambito, la formazione assume un valore che va oltre la semplice preparazione tecnica: l’ufficiale di gara è infatti un protagonista della vita sportiva e un interprete fondamentale dei valori associativi del CSI.

Tutti gli otto percorsi saranno sviluppati attraverso una metodologia didattica in e-learning (misto solo il corso Operatore Sportivo per la Disabilità), con lezioni registrate, supporti digitali e materiali didattici consultabili online. Un modello flessibile, pensato per consentire ai partecipanti di organizzare autonomamente i tempi di studio, senza rinunciare alla qualità dell’apprendimento.

A supportare l’intero progetto sarà la piattaforma CSI Academy, uno strumento innovativo che permetterà di attivare vere e proprie classi virtuali, favorendo la partecipazione, l’interazione e l’accompagnamento dei corsisti durante il percorso formativo. La tecnologia diventa così un’opportunità per rendere la formazione più accessibile e vicina alle esigenze delle associazioni e dei tesserati.

I percorsi prevedono il rilascio delle relative qualifiche tecniche riconosciute dal CONI, offrendo un’importante opportunità di certificazione delle competenze e di crescita professionale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Riforma dello Sport.

Il coordinamento degli itinerari formativi sarà affidato alla prof.ssa Valentina Pagano e al direttore del Comitato Paolo Simone, chiamati a garantire qualità didattica, organizzazione e coerenza con gli obiettivi di sviluppo del progetto.

Il Manifesto Formativo Edusport 27 si avvarrà inoltre dell’app My CSI, il nuovo servizio digitale pensato per rendere ancora più semplice e immediato il rapporto con il mondo arancioblù. Attraverso l’app sarà possibile avere sempre a disposizione la propria tessera digitale, verificare lo stato del tesseramento, consultare notizie e documenti aggiornati e conoscere convenzioni e promozioni dedicate. I corsisti potranno inoltre visualizzare le qualifiche tecniche conseguite, gli aggiornamenti formativi e le informazioni relative al registro degli operatori sportivi.

Con il Cantiere Next Sport, il CSI Reggio Calabria rilancia dunque una visione precisa: costruire uno sport sempre più competente, inclusivo, popolare, qualificato e attento alla persona. Un progetto che riconosce nella formazione la leva fondamentale per migliorare la qualità delle attività, rafforzare le associazioni e generare nuove opportunità per chi vive quotidianamente lo sport. Perché formare significa preparare il futuro, ma soprattutto dare valore al presente. Significa offrire a chi educa, organizza, allena e accompagna gli atleti strumenti sempre più adeguati per svolgere il proprio ruolo. È questa la sfida del Cantiere Next Sport: trasformare le conoscenze in competenze, le competenze in opportunità e lo sport in una straordinaria esperienza di crescita individuale e comunitaria.

Per conoscere i corsi, i costi e consultare il Manifesto Formativo, accedere al link di adesione: 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe02k3RgSyCKS6oP3GktJZKjvnh13nteNaTRHBzsBl5_zQDEg/viewform

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.csireggiocalabria.it oppure la pagina Facebook ufficiale CSI Reggio Calabria.