La Fipav Reggio Calabria del presidente Domenico Panuccio celebra uno straordinario traguardo internazionale che porta anche la firma di un professionista reggino. Antonio Mariano, componente dello staff tecnico della Nazionale maschile della Slovenia, fresca vincitrice della medaglia di bronzo nella Volleyball Nations League, il primo podio nella storia della rappresentativa slovena nella prestigiosa manifestazione mondiale. Un risultato di assoluto valore che premia il lavoro, la preparazione e la professionalità di Antonio Mariano, protagonista di un percorso di costante crescita che lo ha portato ai massimi livelli della pallavolo internazionale. «A nome della Fipav Reggio Calabria e di tutto il nostro movimento – afferma il presidente Panuccio – desidero esprimere le più sincere congratulazioni ad Antonio Mariano per questo straordinario successo. Il bronzo conquistato dalla Slovenia rappresenta una pagina di storia per quella Nazionale e sapere che tra i protagonisti di questo traguardo c’è un professionista reggino ci riempie di orgoglio».

«Antonio – prosegue il presidente – è la dimostrazione di come competenza, sacrificio e passione possano portare ai più alti livelli della pallavolo mondiale. Il suo percorso rappresenta un esempio per i nostri giovani tecnici, dirigenti e atleti e conferma il valore delle professionalità che il nostro territorio è in grado di esprimere».