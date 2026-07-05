Dopo l'incredibile cavalcata playoff, la società biancazzurra ufficializza il nuovo tecnico e annuncia un'assemblea pubblica per accogliere nuovi soci.

La straordinaria cavalcata dello scorso campionato di Prima Categoria è ancora negli occhi di tutti i tifosi. Una stagione che, a un certo punto, sembrava quasi compromessa, prima di trasformarsi in una risalita entusiasmante culminata con la conquista della finale playoff e il conseguente pass per il prossimo campionato di Promozione B. Oggi, il Siderno è pronto a ritornare grande nei principali palcoscenici regionali e la macchina organizzativa si è già messa in moto per allestire un organico all'altezza della categoria.

Il primo, fondamentale tassello per la nuova stagione non poteva che essere la guida tecnica. Nella mattinata di oggi la società ha sciolto tutti i dubbi, ufficializzando l'ingaggio di Maurizio Panarello.

Un top player per la panchina

Il nome di Panarello era nell'aria già da tempo, come avevamo anticipato su queste pagine, ( leggi qui) e la sua firma rappresenta un vero e proprio colpo di mercato. Il neo-tecnico biancazzurro non ha certo bisogno di presentazioni: Oltre 20 anni di carriera alle spalle e 6 promozioni totali in bacheca. Autore della storica scalata della Bovalinese (dalla Terza Categoria all'Eccellenza) e reduce, una stagione fa, dal recente trionfo alla guida della Virtus Rosarno, con cui ha vinto il campionato di Promozione.

Esperto, carismatico e profondo conoscitore del calcio calabrese, Panarello raccoglie la sfida di guidare i colori biancazzurri con un obiettivo chiaro: costruire un gruppo competitivo, affamato e fortemente legato ai valori della città.

Le parole del club

La dirigenza ha espresso grande entusiasmo per questo accordo, sottolineando le qualità dell'allenatore:

«Abbiamo scelto Maurizio perché rappresenta professionalità, lavoro e attaccamento alla maglia. Siamo certi che saprà trasmettere la giusta mentalità e valorizzare i nostri ragazzi».

Le novità in casa Siderno, però, non si fermano alla panchina. Nei prossimi giorni verrà infatti convocata un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza. L'incontro sarà l'occasione ideale per presentare ufficialmente il nuovo assetto societario e, soprattutto, per aprire le porte all'ingresso di nuovi soci che vogliano sposare il progetto e spingere il Siderno verso traguardi ancora più ambiziosi.