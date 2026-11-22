Gara dall’altra parte dello stretto per la Puliservice Volley Reggio Calabria.

Il cammino della matricola reggina è complicato: sfida alle ore 18 del 22 novembre in casa della Futura di Santa Teresa.

9 punti in classifica e grandi ambizioni per le locali.

Voglia di reazione, in un momento complicato per le amaranto che salutano Mister Azzarà e ripartono, al momento, dal secondo allenatore Mirko Munafò.

Squadra forte, quella delle locali: la prima banda, Iacona è top sia in ricezione che in attacco.

La sua battuta spin è super efficace.

Ottima la Costa in posto quattro.La palleggiatrice è reggina, la bravissima Mangano, precisa ed estrosa.

Le centrali spiccano per compattezza ed efficacia toccando tanti palloni.

Le amaranto vogliono una reazione dopo un momento avaro di risultati e qualche cocente passo indietro.