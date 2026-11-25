La Calabria conquista un importante traguardo sul piano internazionale ottenendo la designazione ufficiale a Regione Europea dello Sport 2028. Un riconoscimento assegnato da ACES Europe che certifica l’impegno delle istituzioni locali nella promozione della cultura sportiva e nella valorizzazione delle risorse territoriali.

A commentare con entusiasmo la notizia è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha sottolineato il valore strategico dell'obiettivo raggiunto. «La designazione della Calabria a Regione Europea dello Sport 2028 è un risultato di straordinario prestigio – ha dichiarato il governatore – che premia il lavoro portato avanti in questi anni dal nostro governo regionale per promuovere lo sport come strumento di salute, inclusione sociale e crescita per i nostri territori».

Secondo il presidente, il titolo rappresenta una vetrina fondamentale per le peculiarità geografiche e strutturali della regione: «È un riconoscimento che valorizza la nostra regione come una vera palestra a cielo aperto tra due mari e tre Parchi Nazionali, certificando la qualità degli impianti e la forza di una rete istituzionale che unisce scuole, enti locali e oltre 1.700 società sportive».

Nel suo commento, Occhiuto ha voluto rivolgere un ringraziamento specifico alle figure che hanno contribuito al successo della candidatura, a partire dai vertici dell'organizzazione europea fino alla squadra di governo regionale. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Aces Europe, al presidente Gian Francesco Lupattelli e in particolare all’europarlamentare Giusi Princi, presidente onorario, per il prezioso lavoro svolto in questi anni dapprima come mia vicepresidente e successivamente in Europa, e per la sensibilità e l'attenzione dimostrate verso la nostra regione».

Un plauso è stato esteso anche al lavoro svolto dall’assessorato competente: «Questo traguardo – ha aggiunto il presidente – raggiunto anche grazie all’assessorato regionale allo Sport, guidato da Eulalia Micheli, ci stimola a fare ancora meglio per rendere lo sport un diritto quotidiano, soprattutto nelle nostre aree interne, portando in Europa l'immagine di una Calabria dinamica e accogliente».