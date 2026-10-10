La consegna ha avuto luogo ieri sera presso la sede della sezione della Lega Navale Italiana di Roccella Jonica, preceduta da un dibattito al quale ha partecipato anche il presidente nazionale Ussi, Gianfranco Coppola

«Un esempio per i giovani del territorio, un ragazzo tra i ragazzi». Questa è una delle motivazioni più significative che hanno portato Mohamed Laaribi ad essere premiato all'interno dell'evento Locride 2026 – la Festa della Scuola, dello Sport e della Cultura – promosso dall'Unione Stampa Sportiva Italiana, dal gruppo regionale Ussi Calabria e dal Sindacato Giornalisti della Calabria, nell’ambito dei festeggiamenti per gli 80 anni di attività dell’Ussi.

La premiazione, svoltasi ieri sera presso la sede della sezione della Lega Navale Italiana di Roccella Jonica, è stata preceduta da un dibattito riguardante il calcio e lo sport in generale, al quale, oltre al centrocampista, hanno partecipato il presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, l'assessore all'istruzione del comune di Marina di Gioiosa Jonica Barbara Costa, l'ex campione olimpico e attuale presidente della S.S. Lazio Pentathlon Moderno Daniele Masala e il responsabile della comunicazione della Reggina 1914 Ferdinando Ielasi.

Tra i presenti all’incontro, la responsabile progetti ed iniziative Ussi nazionale Enza Beltrone, il responsabile comunicazione della Federazione Ginnastica d’Italia David Ciaralli, la responsabile Scuola dello Sport e Direzione Sport Impact Sport e Salute Donatella Minelli e l’ex velocista internazionale ed attuale tecnico e istruttrice Fidal Alina Grigore.

A consegnare a Laaribi il premio “Racconto dello Sport”, il vicepresidente della Lega Navale Italiana di Roccella Jonica Piero Giancola.