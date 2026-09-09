Il grande tennis mondiale arriva ufficialmente a Reggio Calabria. Dal 9 al 13 dicembre 2026 il PalaCalafiore ospiterà le Next Gen ATP Finals, il torneo riservato agli otto migliori giovani del circuito internazionale.

L'annuncio è arrivato da New York, alla presenza del presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi, del Chief Tour Officer dell'ATP Andre Silva e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. L'operazione è stata realizzata attraverso la collaborazione tra Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Governo, Fitp, ATP e Sport e Salute.

Tra i soggetti coinvolti anche il ministro per lo Sport ei Giovani Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris. A commentare l'ufficialità è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che ha rivendicato il lavoro portato avanti insieme al presidente Occhiuto per ottenere una manifestazione che torna in Italia dopo le edizioni disputate in Arabia Saudita.

«Sono particolarmente entusiasta, contento e orgoglioso – ha affermato Cannizzaro –. Abbiamo lavorato insieme tantissimo al presidente Occhiuto per ottenere questa iniziativa, che non ha precedenti nella storia della nostra città. Un merito importante va anche al presidente Binaghi, che ha creduto nella Calabria e, in modo particolare, a Reggio». Il PalaCalafiore si prepara al torneo Nelle ultime settimane i tecnici dell'ATP hanno effettuato diversi sopralluoghi al PalaCalafiore per verificare le condizioni dell'impianto e individuare gli interventi necessari in vista della competizione. «Ci ​​siamo immediatamente messi all'opera, assumendo gli impegni necessari per migliorare le condizioni strutturali – ha spiegato il sindaco –.

I mesi che ci separano dall'evento ci consentiranno di realizzare ulteriori interventi. Ci faremo trovare non preparati, ma preparatissimi». Il torneo porterà in città gli otto migliori talenti mondiali under 20. Dalle Next Gen ATP Finals sono passati campioni come Sinner e Alcaraz, vincitori rispettivamente nel 2019 e nel 2021 e diventati successivamente protagonisti assoluti del tennis internazionale.

«A Reggio arriverà il futuro del tennis mondiale – ha sottolineato Cannizzaro –. Sapere che questi giovani campioni giocheranno nella nostra città è un fatto straordinario. Non esclusa nemmeno la presenza di alcuni dei grandi giocatori che hanno partecipato alle precedenti edizioni. Sono convinto che Reggio accoglierà con grande entusiasmo questa manifestazione».

La tradizione tennistica della città

La scelta di Reggio Calabria è legata anche alla lunga tradizione tennistica del territorio. Durante la presentazione, il presidente Binaghi ha ricordato il ruolo del Circolo tennis Rocco Polimeni, che è stato per anni il primo club in Europa per numero di soci, e gli appuntamenti internazionali già ospitati in città.

«Reggio ha sempre avuto un rapporto molto forte con il tennis – ha ricordato Cannizzaro –.Questa tradizione ha certamente contribuito, ma ottenere l'evento non è stato affatto semplice. È stato decisivo il lavoro comune tra Comune, Regione, Governo e istituzioni sportive nazionali e internazionali».

«Vedere le immagini della nostra città trasmesse durante la conferenza da New York è stato emozionante – ha raccontato –. Reggio è una delle città più belle del nostro Paese, si trova nel cuore del Mediterraneo e dello Stretto e possiede potenzialità straordinarie. Ha il mare, la montagna a pochi minuti di distanza e un aeroporto che sta registrando una crescita importante». Il primo cittadino ha richiamato anche il ruolo delle strutture ricettive di Reggio e dei centri limitrofi, che saranno chiamate ad accogliere atleti, delegazioni, addetti ai lavori e migliaia di appassionati.

«L'inizio, non un episodio isolato»

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è utilizzare le Next Gen ATP Finals come punto di partenza per portare stabilmente in città manifestazioni sportive, musicali e culturali di livello internazionale. «Questa iniziativa deve rappresentare un inizio e non un episodio – ha dichiarato Cannizzaro –. Vogliamo fare del PalaCalafiore un punto di eccellenza del Mezzogiorno, capace di accogliere non soltanto il tennis, ma anche altri grandi eventi».

Resta centrale il tema dell'accoglienza. L'arrivo di atleti e visitatori richiederà il coinvolgimento delle strutture ricettive cittadine e dell'intera area dello Stretto.

«Dobbiamo aumentare i posti letto, incentivare i giovani ad aprire nuovi B&B e creare le condizioni perché gli imprenditori possano investire nelle strutture alberghiere – ha aggiunto il sindaco –. Stiamo già effettuando una mappatura del patrimonio comunale per individuare edifici che potrebbero essere valorizzati e messi a disposizione degli investitori».