Una settimana a ritmi serrati e ad alta intensità sta per volgere al termine, lasciando in eredità le tossine e le fatiche accumulate nel turno di Coppa Italia Dilettanti disputato mercoledì. Non c'è però tempo per rifiatare: il campionato di Promozione B entra nel vivo ed è già pronto a regalare spettacolo con i match della quinta giornata.

Sabato di fuoco con quattro anticipi

Il programma del weekend si apre con ben quattro sfide anticipate al sabato. Tra gli incontri più attesi c'è indubbiamente Catona-Capo Vaticano, una gara da "tripla": i padroni di casa puntano a recuperare terreno per riavvicinarsi ai quartieri alti, mentre i neroverdi ospiti vogliono blindare le posizioni di vertice, forti dei loro 10 punti in classifica e a sole due lunghezze dalla cima.

Promette scintille anche Pizzo-Atletico Maida, con la formazione vibonese che attraversa un eccellente momento di forma ma dovrà vedersela con una compagine esperta e ben strutturata come quella giallorossa.

In cerca di una svolta c'è l'Africo: accreditata alla vigilia tra le grandissime favorite per la vittoria finale, la squadra di mister Criaco è finora staccata dai vertici e insegue un successo che manca dalla prima giornata. Davanti al proprio pubblico contro il Siderno, i biancorossi non possono più sbagliare. Chiude il quadro del sabato la sfida tra Cittanova e Melitese, con i padroni di casa ancora fermi a zero punti e già costretti a fare la corsa per uscire dalle secche di bassa classifica.

Bovalinese a Roccella, Polistena e Locri non mollano

Il pomeriggio della domenica vedrà in campo tutte le big del torneo. I riflettori saranno puntati soprattutto sulla capolista Bovalinese, finora impeccabile e unica squadra a punteggio pieno con 12 punti in quattro gare. La truppa amaranto affronterà un test probante e insidioso sul campo di un ostico Roccella, formazione ambiziosa che mira a recitare un ruolo da protagonista nelle zone nobili della graduatoria.

Sui tacchi della capolista restano lo Sporting Polistena e il Locri, entrambe seconde a quota 10 punti. I polistenesi saranno di scena sul campo della Rosarnese, ancora ferma a un solo punto e ferita dal pesante ko subito sette giorni fa proprio contro la capolista. Impegno casalingo invece per il Locri, che attende un Val Gallico affamato di punti: gli ospiti sono finora in ritardo rispetto alle aspettative della vigilia, ma dispongono di un organico di qualità capace di impensierire chiunque in ottica playoff.

A chiudere il programma sarà lo scontro salvezza tra Bovese e Melito: due squadre ancora a secco di vittorie, con la Bovese che ha mosso la classifica con un punto, mentre il Melito, fanalino di coda con zero punti e un solo gol all'attivo, va a caccia dei primi punti stagionali.

Le partite

Africo-Siderno

Catona-Capo Vaticano

Pizzo-Atletico Maida

Cittanova-Melitese

Locri-Val Gallico

Bovese-Melito

Roccella-Bovalinese

Rosarnese-Sp. Polistena