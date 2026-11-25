Una vittoria che manca ormai da cinque giornate e che rappresenta l'unico acuto nelle ultime otto uscite stagionali. Il Siderno attraversa una prolungata astinenza dai tre punti, certificata anche domenica scorsa in occasione dell'undicesimo turno del campionato di Promozione B: sul campo dell'Atletico Maida, infatti, i biancazzurri hanno inanellato il loro quinto pareggio consecutivo. Un'autentica "pareggite" che tiene inchiodata la formazione ionica a quota undici punti in classifica, appena un gradino sopra la zona playout.

La svolta tecnica dopo l'addio a Cosimo Silvano

Un ruolino di marcia troppo lento che ha spinto i vertici del club sidernese a optare per una scossa immediata all'ambiente. Archiviata ufficialmente la fine del rapporto sportivo con il tecnico Cosimo Silvano, la società ha scelto di voltare pagina affidando la guida tecnica della prima squadra a mister Giuseppe Alia, chiamato ora a ritrovare la via del successo e a ridare slancio al gruppo.

Il comunicato del club: i ringraziamenti e la fiducia nel nuovo corso

Con una nota ufficiale, la dirigenza biancazzurra ha voluto salutare chi ha traghettato la squadra finora, ribadendo al contempo la piena fiducia nella scelta effettuata per superare questa fase complessa della stagione: «Si conclude la gestione interna. Un ringraziamento doveroso a Cosimo Silvano per la professionalità e la disponibilità dimostrate sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà. La società tiene a ringraziare particolarmente Gianni Libri che in questi mesi ha dato il massimo contributo possibile nonostante le difficoltà. Serve tanto impegno e sacrificio per superare le difficoltà in un momento così delicato della stagione. La società ritiene che Mister Alia sia l’uomo giusto al momento giusto».