Non è una settimana semplice per la Reggina, chiamata a reagire dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’Athletic Palermo e una fase di stagione caratterizzata da un evidente calo di rendimento. Gli amaranto hanno smarrito il primato in classifica e, soprattutto, quella continuità di risultati e prestazioni che aveva contraddistinto l’avvio del campionato.

La squadra è tornata al lavoro ieri, con una seduta a porte chiuse al centro sportivo Sant’Agata. Gli allenamenti in programma oggi e domani invece aperti al pubblico: un’occasione per seguire da vicino la preparazione in vista del prossimo impegno casalingo contro il Siracusa.

Una partita tutt’altro che agevole. Gli avversari, infatti, sono una formazione di valore che, senza la penalizzazione, occuperebbe la quarta posizione in classifica. Un ostacolo impegnativo per una Reggina che ha bisogno di ritrovare certezze, entusiasmo e soprattutto risultati per rimettersi in carreggiata nella lotta per le prime posizioni.

Numeri che raccontano il calo

A rendere evidente la flessione degli amaranto sono soprattutto i numeri. Dopo un inizio straordinario, caratterizzato da cinque vittorie consecutive e dalla porta inviolata, il rendimento della squadra si è progressivamente ridimensionato. Nelle successive otto partite sono arrivati appena 14 punti, con 16 gol realizzati e 10 subiti.

Un dato merita un’ulteriore riflessione: il peso dei risultati ottenuti contro le squadre che occupano le ultime posizioni. Sei dei punti conquistati e metà delle reti segnate in questo periodo sono arrivati nelle sfide contro Ragusa ed Enna, rispettivamente penultima e ultima in classifica.

Nel corso di questo ciclo la Reggina ha affrontato anche il Castrumfavara, formazione che occupa la terzultima posizione, senza riuscire a conquistare la vittoria. Un quadro che evidenzia le difficoltà incontrate dagli amaranto anche contro avversari sulla carta meno quotati.

Il confronto con la Vibonese, attuale capolista, è altrettanto significativo. Nelle stesse otto giornate la squadra rossoblù ha raccolto 20 punti, costruendo un vantaggio importante e lasciandosi alle spalle anche lo scontro diretto disputato al Granillo.

Serve una risposta collettiva

La frenata della Reggina è ormai difficile da ignorare. Il gruppo dovrà ritrovare compattezza e incisività, ma la responsabilità del momento coinvolge tutte le componenti del club. Dai calciatori allo staff tecnico, fino alla società, sarà necessario contribuire a una reazione che non può essere rimandata.

La gara contro il Siracusa rappresenta già un passaggio importante per il futuro immediato della stagione. Gli amaranto sono chiamati a dare un segnale, invertire la tendenza e dimostrare di poter ancora recitare un ruolo da protagonisti nella corsa al vertice.