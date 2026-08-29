Un regalo per il popolo amaranto. Profondamente colpito dal calore e dall’entusiasmo che stanno accompagnando questo nuovo cammino, il club ha deciso di trasmettere in chiaro, sul proprio canale ufficiale Youtube, il primo turno di Coppa Italia di Serie D, che vedrà i ragazzi di Mister Marchionni ospitare la Digiesse PraiaTortora, domenica 30 agosto, con inizio alle ore 20:30.

La prima uscita ufficiale della Reggina, sarà dunque visibile a tutti i nostri straordinari tifosi, da quelli presenti sul territorio fino a quelli sparsi in tutto il mondo.

Contestualmente, si rende noto che all’inizio della prossima settimana saranno rese note le procedure per l’acquisto delle gare riguardanti il campionato.