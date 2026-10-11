Sono 25 i calciatori convocati da mister Marco Marchionni per la sfida tra Reggina e Vibonese, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il derby calabrese sarà valido per la settima giornata del girone I del campionato di Serie D 2026/2027.

Il tecnico amaranto ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione per l'incontro, che vedrà la Reggina impegnata davanti al proprio pubblico.

Di seguito i 25 convocati:

1 Lagonigro, 12 Madia, 4 Baldan, 16 De Mori, 3 Fazio, 68 Girasole D., 5 Girasole R., 79 Lancini, 31 Runza, 18 Abonckelet, 8 Acquadro, 7 Baggi, 88 Franchini, 24 Laaribi, 99 Macrì, 17 Porcino, 38 Rossetti, 23 Rotulo, 44 Specker, 97 Toscano, 21 Alma, 10 Guida, 96 Jallow, 9 Magrassi, 11 Reis.