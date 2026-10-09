Appuntamento nella sala stampa del centro Sportivo Sant'Agata, l’ingresso all'interno della struttura sarà consentito a partire dalle ore 12:25
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AS Reggina 1914 comunica che domani, sabato 10 ottobre, mister Marco Marchionni incontrerà gli organi d’informazione alla vigilia della gara tra Reggina e Vibonese.
La conferenza si terrà a partire dalle ore 12:30 nella sala stampa del centro Sportivo Sant'Agata, l’ingresso all'interno della struttura sarà consentito a partire dalle ore 12:25.