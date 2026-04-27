Reggio Calabria si propone come possibile prossima sede delle Next Gen ATP Finals, il prestigioso torneo internazionale che riunisce i migliori giovani talenti del tennis mondiale. Indiscrezioni della stampa specializzata confermano che l’evento potrebbe far ritorno quest’anno in Italia, dove era già andato in scena dal 2017 al 2022.

In lizza secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, oltre alla città dello Stretto, ci sarebbero anche Bari e Napoli. Negli ultimi anni, le Next Gen ATP Finals si sono affermate come uno degli eventi più innovativi del circuito, grazie anche a regole sperimentali e a un format dinamico pensato per avvicinare il pubblico più giovane.

Portare una manifestazione di questo livello a Reggio Calabria rappresenterebbe un segnale forte per il rilancio sportivo ed economico dell’intero territorio. La città dello Stretto potrebbe beneficiare di un importante indotto turistico. L’arrivo di atleti, staff e tifosi internazionali contribuirebbe infatti a rafforzare l’immagine di Reggio Calabria come destinazione capace di ospitare eventi di respiro globale. Tuttavia, restano da affrontare alcune criticità, tra cui il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti.

L’eventuale assegnazione del torneo rappresenterebbe un passaggio storico per il Sud Italia, spesso escluso dai grandi circuiti sportivi internazionali. A giorni l’annuncio ufficiale da parte dell’ATP Tour.