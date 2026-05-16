Finalmente ci siamo. Domenica alle ore 19 nello splendido scenario del Palalivatino di Gela, inizia la semifinale del campionato di Serie C unica Calabria-Sicilia.

E se al sabato, un giorno prima, inizierà la serie tra la favorita Alfa Catania e la sorprendente Virtus Trapani,dall’altra parte della griglia Playoff, i bianco-blu del Presidente Filianoti cercano l’impresa in Sicilia. Gela-Dierre è ormai una classica di questo campionato. Le due società si sfidano da tanto tempo, con risultati inversi.

Due anni fa vinsero i Siciliani,l’anno scorso i bianco-blu, sempre al Playoff. Oggi, Gela arriva alla semifinale dopo aver vinto agevolmente contro i giovani Svincolati. Reggio Calabria, ha vinto con merito, e ribaltando i pronostici della vigilia ed il fattore campo, a cospetto di una squadra forte e preparata Come l’Olimpia Comiso. Gela Basket, allenata dal Coach Totò Bernardo è la squadra più completa del girone.

Un parco giocatori pazzesco. Giovanni Occhipinti, il regista ha vinto la B con la Siaz realizzando il canestro della vittoria del campionato.

Paride Giusti è uno dei talenti più fulgidi di sempre del basket siciliano. Attenti all’impatto nella serie di giocatori con trascorsi in B come i veterani Emanuele e Gaspare Caiola, la new entry Davide Paglia ed il fuori categoria Provenzani. L’ex Catanzaro, Todorovic è stato sempre una spina nel fianco della difesa bianco-blu.

La programmazione del team siciliano, ha previsto, addirittura, due non formati che si stanno alternando in campo, Frolov, dall’inizio dell’anno con il team bianco-blu e Kovac, centro croato sondato anche dalla Dierre in sede di mercato.

La diretta sarà curata e trasmessa sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook del Gela Basket. La Dierre, invece, ritornerà in casa giovedì 21 maggio alle ore 20 al Palacalafiore per gara due. Arbitrano la sfida:Giuseppe Sguali di Porto Empedocle e Giovanni Di Stefano di Vittoria