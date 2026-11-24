Sulla terra rossa dello storico circolo Rocco Polimeni, il giovane talento ha disputato un torneo nel 2020 e le prequalificazioni agli Internazionali d’Italia nel 2022. A dicembre a contendersi l’ambito titolo Atp anche un altro italiano, sempre del Sud, il pugliese Pierluigi Basile

«Sono davvero contento di essermi qualificato e sono carico. Non vedo l’ora di scendere in campo a Reggio Calabria. Ringrazio il presidente Binaghi e le altre autorità per avere riportato le Next Gen in Italia e sono particolarmente contento che si giochino a Reggio Calabria dove ho giocato da piccolo qualche torneo nella macroarea. Tornare adesso per le Next Gen significa davvero tanto per me», così ai microfoni del noto cronista di Super Tennis, Giorgio Spalluto, il diciannovenne Federico Cinà, qualificatosi alle Next Gen ATP Finals 2026, ha descritto l’attesa dell’evento sportivo che lo vedrà tra i migliori otto tennisti under 20 del mondo in gara in riva allo Stretto tra il 9 e il 13 dicembre prossimi. Sorridendo, ha richiamato i suoi trascorsi a Reggio, dicendosi contento anche per questo della prestigiosa competizione in arrivo.

L’occasione è stata la conferenza stampa di presentazione svoltasi nella sala conferenze dell’Inalpi Arena di Torino, dove Alcaraz ha vinto le Atp Finals battendo in finalissima Zverev.

Il piccolo Federico negli annali del circolo Polimeni

L’esperienza a Reggio richiamata dalla promessa del tennis mondiale conferma il ruolo di primo piano rivestito nel panorama nazionale di questo sport dal circolo del Tennis Polimeni di Reggio perchè è lì che l’adolescente Federico Cinà ha giocato in passato. L’occasione è stata il singolare maschile open Trofeo dello Strigile “Domenico Travia”, torneo che unitamente al singolare femminile open Medaglia d’oro “Federico Bianco” e al memorial Lillo Ripepi, si svolge al Polimeni da quasi 40 anni.

«Dal 20 al 31 agosto 2020 il tredicenne Federico Cinà si è qualificato per il tabellone principale, uscendo al secondo turno. Il giovane talento è tornato in riva allo Stretto anche due anni dopo per le prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia che si svolsero anche al circolo Polimeni dal 18 marzo al 27 marzo 2022. In questa occasione arrivato tra i primi otto, perdendo ai quarti», ricorda il segretario del circolo del Tennis Polimeni, Nino Cotroneo, spulciando negli annali.

Il circolo Polimeni e la storia del Tennis

L’archivio dello storico Circolo del Tennis reggino arricchisce il ricordo accennato da Federico Cinà in conferenza stampa a Torino qualche giorno fa.

«Il circolo è sempre stato luogo in cui giovani da tutto il Mezzogiorno e non solo si cono incontrati in occasione di selezioni e prequalificazioni. Alta è sempre stata, ed è ancora, la nostra attenzione alle giovani generazioni e alla scuola tennis. Abbiamo anche ospitato i master europei under 14 e under 16 svoltisi qui per dodici anni, fino al 2018 e continuaiamo a essere sede di tornei open prequalificazioni. Ci onorano adesso questo ritorno di Federico Cinà e l’arrivo degli altri giovani campioni», sottolinea il presidente onorario del circolo Polimeni, Igino Postorino.

Dunque non solo i grandi come ma anche le promesse del tennis calcano la terra rossa del circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, da tempo riferimento di questo sport in Italia, più volte richiamato anche dal presidente della Fitp Angelo Binaghi. Non a caso, e a riconoscimento della sua lunga e importante storia, lo stesso Circolo si sta preparando a rivestire al meglio il ruolo di primo piano sul fronte della logistica e della hospitality in vista delle prestigiose Next Gen Atp Finals, in programma al palaCalafiore dal 9 al 13 dicembre prossimi.

«Siamo orgogliosi di annoverare nella nostra storia tennisti del calibro di Pietrangeli, Sanguinetti e Gaudenzi e più recentemente anche di Zverev e Tsitsipas. Da qui è passato anche Luca Nardi quando era prossimo alle Next Gen con i più forti giocatori under 20 del mondo. Tra qualche settimana accoglieremo gli otto migliori under 20 del momento e siamo onorati ed entusiasti», sottolinea anche Ezio Privitera, presidente del circolo del Tennis Rocco Polimeni, tra i più antichi d’Italia, che nel 2029 spegnerà le sue 100 candeline.

Tra le otto giovani promesse del Tennis Mondiale in arrivo a Reggio gli azzurri sono due: entrambi diciannovenni e del Sud. Con il palermitano Federico Cinà (attuale n° 139 del mondo), qualificato ed entrato di diritto, e anche il pugliese Pierluigi Basile (attuale n° 500 del mondo), premiato con una wild card.

Ecco le stelle del futuro del tennis attese a Reggio

Martin Landaluce – Spagna, 20 anni, n. 71 ATP

Moise Kouamé – Francia, 17 anni, n. 135 ATP

Rei Sakamoto – Giappone, 20 anni, n. 124 ATP

Federico Cinà – Italia, 19 anni, n. 139 ATP

Darwin Blanch – Stati Uniti, 19 anni, n. 151 ATP

Jan Kumstat – Repubblica Ceca, 19 anni, n. 161 ATP

Joel Schwaerzler – Austria, 20 anni, n. 169 ATP

Pierluigi Basile – Italia, 19 anni, n. 500 ATP, wild card FITP

Saranno loro a contendersi il titolo vinto da Learnier Tien nella passata edizione.