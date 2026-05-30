È tempo di verità per la Puliservice Reggio Calabria. Sabato sera, con fischio d’inizio alle ore 19 al PalaCsi di Gallina, andrà in scena Gara 3 dello spareggio promozione in Serie B2 contro la Pallavolo Rossano. Una partita secca, dentro o fuori, che vale un’intera stagione.

Alla vigilia del big match, è Luciano Azzarà, assistant coach di Mister Franco Giglietta della Puliservice, a fare il punto della situazione. L’analisi parte inevitabilmente dall’ultimo confronto, Gara 2, vinta dai rossoblù di Rossano.

«È stata una gara intensa, anche se il risultato è stato a favore loro. Il fattore campo ha inciso, sì, ma devo dire che è stata una partita in cui tutti i set siamo stati in vantaggio. Siamo partiti bene, poi loro sono riusciti a trovare delle migliori dinamiche di gioco e hanno fatto loro la partita».

L’assistant coach non nasconde il rammarico per un’occasione sfumata, ma guarda già avanti. Quello che è mancato, sottintende, non è stata la qualità di partenza, ma la gestione dei momenti chiave. Un aspetto su cui il gruppo ha lavorato in settimana.

Sabato, però, è un’altra storia. Si torna al PalaCsi di Gallina, tra le mura amiche, e l’atmosfera promette di essere rovente. Azzarà lancia un messaggio chiaro ai tifosi e all’ambiente: «Tutti ci stanno seguendo, no? Anche in Gara 1 ci hanno seguito perché, con il cambio di campo improvviso, pensavamo di arrivare in palestra ed essere in pochi “soliti”. Invece ci hanno seguito tutti. Ci hanno seguiti in tanti a Rossano. C’era un pubblico caloroso che si è fatto sentire – ricorda il tecnico – e so che si stanno preparando per accoglierci al meglio anche per questa partita».

Un avvertimento, ma anche un ringraziamento. Perché la Puliservice, in questo finale di stagione, ha scoperto di poter contare su una spinta inaspettata. E ora, in Gara 3, quel sostegno sarà più che mai decisivo.

Si gioca tutto in una gara. Chi vince sale in B2, chi perde dice addio al sogno promozione. La Puliservice scenderà in campo consapevole dei propri mezzi, ma anche delle difficoltà di un avversario solido e abituato a certi palcoscenici, con giocatrici esperte.

L’appuntamento è per sabato 30 maggio, ore 19, al PalaCsi di Gallina. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.