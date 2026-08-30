Da lunedì l'anticiclone africano inizierà ad arretrare, riportando valori più contenuti ma senza una vera rinfrescata. Ecco le previsioni
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L’ondata di calore è ormai agli sgoccioli. Dopo un venerdì e un sabato rovente, ci aspetta un’ultima giornata molto calda su tutta la Calabria, con una domenica da bollino rosso praticamente ovunque. Sono previste infatti temperature fino ai 38-40°C lungo le coste specie Joniche accompagnate da tassi di umidità localmente elevati che causano un disagio corporeo sostanziale. Picchi fino ai 40-42°C sono attesi invece nelle aree più interne dove qui però il caldo sarà torrido e con tassi di umidità quindi generalmente bassi.
Dalla giornata di lunedì finalmente si cambia: l’aria rovente presente attualmente tenderà a scivolare verso Sud causando un generale e graduale calo delle temperature con il termometro che raggiungerà valori più accettabili. Attenzione, non parliamo di rinfrescata ma di un semplice calo rispetto a questi giorni roventi che stanno caratterizzando l’intero territorio.
Livelli di allerta e disagio climatico
Disposizioni e raccomandazioni
- Tutela dei Lavoratori: Nelle aree identificate con bollino Rosso e Arancione, si richiama l'applicazione dell'Ordinanza Regionale che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile all'aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00
- Orari a rischio: Evita di uscire o fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).
- Abbigliamento: Indossa abiti leggeri, ampi, di colore chiaro e in fibre naturali (cotone, lino). Proteggi la testa con un cappello e indossa occhiali da sole.
- Protezione solare: Applica sempre una crema solare ad alta protezione per prevenire scottature.