Anche Reggio Calabria tra le piazze protagoniste della manifestazione promossa dalla Cgil in questa giornata di sciopero generale indetto dallo stesso sindacato. Da piazza Duomo è partito il corteo diretto a piazza De Nava, dove è previsto il comizio conclusivo di Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria.

Aderiscono, come riferito da Gregorio Pititto, segretario generale della Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria, Cidi, con Anna Borrello, l’Anpi, l’Ampa, il Coordinamento contro tutte le guerre e Territorio e Progresso. Tra gli aderenti figurano anche gli agricoltori, con A. Zangari.



«Sei piazze calabresi su cento in Italia, questo ci conforta – commenta Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria – perchè dimostra la partecipazione e la condivisione nella contestazione di una legge di bilancio che dimentica le vere esigenze del popolo perché taglia sulla sanità, taglia sulla scuola, non rivaluta le pensioni, taglia il welfare. È un'economia focalizzata sui 17 miliardi euro destinati al riarm. I 2000 emendamenti presentati dalla maggioranza sono emblematici. Si tenga conto che anche i governatori hanno alzato la voce perché il taglio alla sanità e al welfare e ingente e impedisce di dare risposte ai territori. Si stanno cercando i 500 milioni per la sanità ma si continua a tagliare la scuola pubblica, finanziando le scuole private. Si dà il bonus agli over 75, non a tutti, per spese mediche e sarà altro miliardo e mezzo che finirà nelle casse della sanità privata. Nel frattempo c'è un Mezzogiorno che è completamente dimenticato ed evocato solo quando si tratta di autonomia differenziata al quale noi siamo fortemente contrari.

La Calabria non ha bisogno più di TikTok ma di lavoro stabile perché se andiamo a leggere il lavoro stagionale è sottopagato e sfruttato. Invece la Calabria ha bisogno di risposte certe e serie. Torneremo in piazza il prossimo 12 dicembre a Cosenza, con una manifestazione nazionale in favore del Mezzogiorno, perché l'Italia è unica e indivisibile e senza il Mezzogiorno il Paese non decolla.

Tanti giovani con noi in piazza perchè quando sono chiamati su argomenti seri specifici, partecipano con le loro idee e con la voglia di protestare, di dire alla loro e bisogna saperli ascoltare», dichiara ancora Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria.