Un ordigno ha sventrato la banca Credem. Preoccupazione tra la comunità locale, in un territorio dove di recente vengono segnalati anche furti in abitazioni e rapine in pieno giorno

Grave allarme nella Piana di Gioia Tauro dopo l’assalto al bancomat della filiale bancaria Credem di Varapodio. Un ordigno esplosivo, nella notte tra sabato e domenica, ha danneggiato i locali dell’istituto, provocando un forte boato che ha allertato i residenti e richiamato sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Sul luogo sono intervenute le Forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Da quanto si apprende i malviventi, per facilitarsi la fuga, avrebbero cosparso l’asfalto con chiodi a tre punte. Al momento non è ancora nota l’entità del bottino.

L’episodio segue un analogo assalto recente avvenuto a Rizziconi, alimentando preoccupazione nella comunità. Un clima teso nella Piana, dove vengono segnalati anche furti in abitazioni e rapine in pieno giorno. Una scia di inquietudine crescente. Gli abitanti, in apprensione, richiedono interventi tempestivi e azioni mirate che riportino serenità. Gli amministratori locali hanno invitato i cittadini a collaborare con eventuali segnalazioni.