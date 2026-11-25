Dietro gli pseudonimi si Cosimo Cordì e Francesco Cua, ritenuti i vertici del gruppo criminale finito nel mirino della Dda di Reggio Calabria. Tra chat su telefoni criptati Sky ECC, "pagnottelle" di contanti e una cassa comune per i latitanti, le carte dell'ordinanza svelano la diarchia al comando dell'impero della droga

Nelle carte della Dda di Reggio Calabria la mappa del potere criminale si delinea con contorni netti e rigorosi. Per i magistrati al vertice di un'imponente organizzazione dedita al traffico internazionale e nazionale di sostanze stupefacenti ci sarebbe la diarchia operativa composta da Cosimo Cordì e Francesco Cua. Non una semplice alleanza estemporanea, ma una vera e propria struttura manageriale della droga, capace di movimentare ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana attraversando le rotte dal Sud America all'Europa, con snodi strategici tra la Calabria e la Capitale.

Come ricostruito dagli investigatori dell'Arma dei Carabinieri e del Ros, il sodalizio si distingueva per una rigida ripartizione dei compiti e per l'adozione di sofisticati standard di sicurezza informatica. L'intero flusso comunicativo e decisionale passava attraverso la rete cifrata Sky ECC, all'interno della quale gli indagati operavano celandosi dietro pseudonimi volti a garantire l'anonimato.

Le accuse ai narcos della ’ndrangheta

La figura di Cua viene descritta dagli inquirenti come quella di un capo che «di concerto con Cosimo Cordì organizzava, in tutti i suoi aspetti, il traffico internazionale e su tutto il territorio nazionale di cocaina, marijuana e hashish; individuava le basi logistiche del sodalizio, i depositi di stoccaggio dello stupefacente e del denaro, i mezzi da impiegare per il trasporto e per il prelievo della sostanza e del contante nonché i singoli sodali, definendone i relativi ruoli; dotava i sodali degli strumenti necessari al compimento delle operazioni (cfr. basi logistiche e depositi, mezzi di trasporto anche muniti di doppiofondo, criptofonini, banconote "token"); avviava e manteneva, anche per il tramite di sodali specificamente da lui individuati, i rapporti con i fornitori, tra gli altri, sudamericani, italiani ed albanesi, pure in stato di latitanza...».

Cua e Cordì: due figure strettamente interconnesse. Nelle note valutative dell'ordinanza di custodia cautelare, gli inquirenti evidenziano una piena equivalenza decisionale ai vertici della piramide criminale: «Emerge chiaramente che Cordì deteneva la sostanza in veste di vertice dell'associazione, agendo in sinergia costante con Cua che rivestiva del pari un ruolo direttivo e decisionale...».

Le chat criptate: le intercettazioni tra "Zeus" e "Mr Gray"

L'architettura probatoria poggia in gran parte sulle decrittazioni dei messaggi scambiati sui telefoni Sky ECC. Attraverso l'incrocio dei pin identificativi e l'analisi dei dati di traffico, la Polizia Giudiziaria è riuscita ad associare ciascun dispositivo al relativo utilizzatore reale. “Zeus” era Cordì, il nickname di Cua era “Mr Gray”.

Le conversazioni trascritte negli atti giudiziari restituiscono spaccati quotidiani di operatività nei quali il linguaggio gergale e i termini in codice servivano a dissimulare le compravendite e i passaggi di denaro contante.

La consegna dei contanti e il gergo delle "Pagnottelle"

Il 21 gennaio 2021, le intercettazioni registrano una complessa operazione di consegna di contanti a Roma per un importo di 30mila euro. Nelle chat intercettate tra Francesco Cua ("Mr Gray") e Damiano Aversa ("Polacchino"), la somma viene indicata con il termine criptico "pagnotte". L’esordio di Cua è tutto un programma: «Buongiorno narcos».

Poco dopo, l'intesa logistica per la consegna del denaro si concretizza con scambi fulminei per localizzare il corriere sul luogo dell'incontro.

I conteggi delle partite di hashish con "Namber"

In un'altra sessione di messaggistica del 19 gennaio 2021, Cosimo Cordì ("Zeus") sembra concordare con Simone Lizzi ("Namber") i dettagli e le quantità di stupefacente da distribuire nella capitale: «Due pacchi e mezzo hai dentro?».

Il giorno successivo, ad avvenuta riscossione del denaro, Cordì rendiconta al socio Cua la precisione dei conteggi: «Compà, soldi contati perfetti... 14800».

La cassa comune dei “cugini”

Oltre alla gestione tecnica dei carichi, l'inchiesta punta sui meccanismi di tenuta contabile del gruppo. Tra Cordì e Cua non vi sarebbe stato soltanto un rapporto societario di fatto, ma la condivisione di una vera e propria "cassa comune" azionata per garantire la continuità operativa del gruppo, la suddivisione dei profitti e la copertura delle spese di gestione.

Il gip analizza la natura di questo legame economico e simbolico: «Dalle intercettazioni si evince inoltre una fortissima sinergia operativa tra Cua e Cordì, l'esistenza di una cassa comune con divisione dei guadagni (Cua chiede a Cordì, se dovessero esservi 10.000 euro eccedenti, che li tenga per suo conto). Inoltre, degno di nota è che Cua Francesco nelle chat definisca Cordì come suo "cugino" nonostante tale esatto legame di parentela non vi sia nella realtà, dunque a significare una comunanza nel contesto della "famiglia" in senso criminale».

Questa fittizia attribuzione di parentela ("cugino") rappresenterebbe per gli inquirenti la cifra stilistica dell'appartenenza a un medesimo perimetro di appartenenza mafiosa, dove la lealtà tra i vertici veniva blindata dalla condivisione delle risorse e dalla protezione dei sodali. I proventi del narcotraffico sarebbero stati infatti destinati in quota parte anche al sostentamento delle famiglie degli affiliati tratti in arresto e alla copertura della latitanza dei componenti all'estero, assicurando loro rifugi, contatti protetti e documenti d'identità falsificati.

Un sistema impermeabile e collaudato che tuttavia, dopo le decrittazioni europee dei server Sky ECC e i riscontri della Dda, ha finito per svelare l'intero ingranaggio della diarchia criminale. Game over.