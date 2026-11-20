La Conferenza episcopale Calabra e il Rotary Distretto 2102 hanno presentato la guida cartacea e digitale nella sala conferenze de Museo Archeologico nazionale di Reggio. Visite guidate, laboratori per bambini e progetti Inclusivi per soggetti fragili, le altre azioni del progetto

Vivere, non solo conoscere, il ricco patrimonio storico e artistico delle 11 diocesi (arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, di Crotone-Santa Severina, Rossano-Cariati, Cosenza-Bisignano e Reggio Calabria-Bova e le diocesi di Lamezia Terme, Cassano all'Jonio, San Marco Argentano-Scalea, Locri-Gerace - e Santa Maria di Polsi- Oppido Mamertina-Palmi, Mileto-Nicotera-Tropea) e dell’eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi che compongono la regione ecclesiastica della Calabria.

Rendere le oltre 120 mila opera già censite, fruibili e attrattive nell’ottica di uno sviluppo turistico ed economico dei territori e anche fulcro di esperienza di comunità capaci di generare spazi di relazione e di riflessione. Questo il segno distintivo dell’iniziativa presentata questa mattina nella sala conferenza del Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria e promossa dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Calabra.

Realizzata la prima brochure dedicata ai dodici Musei Diocesani di Calabria, coordinati dalla Conferenza Episcopale Calabra. Un primo risultato a seguito del percorso di rete avviato lo scorso anno a Rossano e del convegno “Musei Diocesani di Calabria, reti e territorio”, tenutosi lo scorso anno con l’obiettivo di promuovere esperienze condivise di valorizzazione del patrimonio custoditi nei Musei Diocesani di Calabria.

Presentazione Brochure rete musei diocesani Calabria al MarRC di Reggio

Si tratta di un progetto, patrocinato da Amei (associazione Musei Ecclesiastici Italiani), promosso in collaborazione con il Rotary Distretto 2102 (della Calabria) nell’ambito del patto siglato al fine di dare voce e rilievo al patrimonio storico-artistico ecclesiale della regione, che rappresenta l'85% dei beni culturali calabresi (in Italia, 1'81% dei beni è religioso).

«Si è lavorato con grande impegno per giungere a questo risultato. Un tributo anche al cammino che in questi anni hanno compiuto i musei diocesani guidati da professionalità qualificate e divenuti presidi di viva testimonianza di un patrimonio d'arte e cultura capillarmente diffuso, creato da generazioni di calabresi e da mani sapienti di artisti in almeno 15 secoli di storia. Un patrimonio rappresentato in Calabria con oltre 120 mila opere d'arte già censite e circa 2500 edifici sotto tutela o a vincolo», ha spiegato nella sua introduzione Paolo Martino, direttore Ufficio Regionale Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Calabra.

Presentazione Brochure rete musei diocesani Calabria al MarRC di Reggio

L’arte sacra deve parlarci e chi ascolto deve potersi sentire parte di questo percorso che preserva la memoria e la alimenta.

«Abbiamo pensato – ha sottolineato monsignor Serafino Parisi, Vescovo Delegato per i Beni Culturali Ecclesiastici e Vicepresidente della Cec - che questo patrimonio dovesse essere messo a disposizione di tutti, non sono conservato. Le vestigia del passato sono tracce della storia che ci ha condotti fino ad adesso e quindi conoscerla, leggerla è come un fondare la base della nostra vita sul passato però proiettati verso il futuro. Questi musei sono come delle porte di ingresso in mondi di vivere come esperienze di comunità e non in modo statico. La riflessione storica che possono destare è viatico di crescita culturale e sociale, dunque di consapevolezza.

La loro preziosità risiede non solo nella loro bellezza ma anche nel loro legame forte con il territorio e dentro questo legame scorrono le epoche, le dominazioni alle quali siamo sottostati ma anche l'animo dell'artista. La visione a volte poliedrica di alcune opere mette insieme, per esempio, il fascino e l'armonia bizantina con l'impeto di in alcuni momenti della storia nel mondo ormai latinizzato».

Le azioni del progetto consistono nella guida digitale e cartacea con una mappa interattiva e schede delle opere simbolo, oggi presentata e distribuita, in visite guidate con tour dedicati ai Club Rotary per il turismo consapevole, laboratori per bambini con percorsi educativi e creativi e progetti Inclusivi con visite accessibili per soggetti fragili.

«Il progetto nasce dall'idea della nostra socia Stella Morabito di divulgare la conoscenza dei tesori dell’arte Cristiana dei musei diocesani che per la verità non godono della valorizzazione che meritano. Si tratta di un primo step. I successivi saranno la digitalizzazione sempre più completa di queste opere. Una iniziativa che si inquadra pienamente nella linea d'azione dello sviluppo comunitario perpetrata dal Rotary International, ossia quella di valorizzare il patrimonio culturale della nostra regione, aumentando l'offerta turistico culturale e contribuendo allo sviluppo economico della nostra terra», ha sottolineato Dino De Marco, governatore del Distretto 2102 Rotary International.

«Oggi presentiamo questa prima brochure che rappresenta un primo piccolo segno concreto verso l'idea di creare una rete che ci auguriamo possa essere sempre più vasta, permettendoci di far conoscere sempre più questo straordinario patrimonio religioso, storico e artistico che abbiamo all'interno dei nostri musei», ha evidenziato Cecilia Perri, Storica dell’arte Sabap di Cosenza, incaricata settore Musei Ufficio Regionale Beni Culturali Ecclesiastici della Cec.

Un’occasione anche per evidenziare l’importanza di accreditarsi presso il sistema museale nazionale.

«La Soprintendenza riconosce in queste iniziative la strada giusta per valorizzare il nostro patrimonio oltre che preservarlo. Per questa ragione, invito i musei diocesano che ancora non lo hanno fatto a intraprendere il percorso per entrare nel sistema museale nazionale», ha sottolineato Daniela Vinci della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia.

Presentazione Brochure rete musei diocesani Calabria al MarRC di Reggio

Aspetto messo in luce anche da Lucia Lojacono. La direttrice Museo diocesano Monsignor Aurelio Sorrentino di Reggio Calabria e consigliera coordinamento Icom (International Council of Museums, principale organizzazione non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti) Basilicata Calabria ha colto anche l’occasione per evidenziare la necessità di aprire i bandi della Regione Calabria anche agli enti Ecclesiastici.

«Anche i musei diocesani come quello reggino, accreditati presso il sistema museale italiano, non possono accedere ai bandi della Regione in quanto enti ecclesiastici non qualificati come potenziali soggetti richiedenti. Chiediamo che vi sia un’apertura in questa direzione per consentire la nostra partecipazione e concorrere, anche attraverso quel canale, alla promozione del patrimonio culturale calabrese al quale contribuiamo.

L’iniziativa odierna ha il pregio di sottolineare l’importanza di una promozione integrata dei musei diocesani calabresi e della nascente rete che li mette in relazione. Essi esprimono una straordinaria vitalità nell'ambito della ricerca e della didattica, operano e vivono in relazione al territorio, accolgono e non restano silenti di davanti ai grandi temi del presente e del contemporaneo. Non sono monadi da qui l’importanza di entrare a far parte del sistema museale nazionale.

La nostra mission è incontrare la comunità e i territori facendo memoria. Custodiamo affreschi, pale d'altare, statue, crocifissi e icone legati alla tradizione e alla simbologia religiosa, paramenti liturgici come calici, ostensori, reliquiari, paramenti e oggetti destinati al culto o alla devozione di cui preserviamo e valorizziamo anche la loro funzionalità, favorendone con le dovute cautele anche l’utilizzo e dunque la funzione originaria. Questo elemento è centrale in chiave di allestimento. Il richiamo costante al quale sempre ci ispiriamo è ai tre cardini della riflessione estetica e teologica di Monsignor Carlo Chenis ossia “Bello, sacro e nuovo”», conclude Lucia Lojacono, direttrice del Museo diocesano Monsignor Aurelio Sorrentino di Reggio Calabria e consigliera coordinamento Icom (International Council of Museums, principale organizzazione non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti) Basilicata Calabria.