Il Sistema Bibliotecario dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria prosegue con entusiasmo le sue attività a favore di tutta la comunità reggina nell’ambito del programma “SBA per la Città”. Dal 13 ottobre al 15 dicembre prossimo, la Biblioteca della Residenza Universitaria di Via Manfroce tornerà a essere un punto di riferimento per le famiglie grazie al nuovo ciclo di incontri di lettura ad alta voce dedicati ai più piccoli.

L'iniziativa, curata interamente dalle volontarie del Programma Nati per Leggere - Reggio Calabria, prevede un ricco calendario di appuntamenti che si terranno ogni martedì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 18:00. Il percorso si svilupperà attraverso una serie di date dedicate: si parte a ottobre (nei giorni 13, 20 e 27), per poi proseguire a novembre (3, 10, 17 e 24) e concludersi a dicembre con gli ultimi due incontri dell'1 e del 15.

I laboratori sono completamente aperti a tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni e ai loro familiari. Per garantire la migliore esperienza possibile, i piccoli partecipanti dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto.