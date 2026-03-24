Negli spazi della Jazz House Gallery di Reggio Calabria, Mana Chuma apre un cantiere fatto di pratiche, visioni e strumenti che interrogano il rapporto tra corpo, suono e scrittura, rivolte a chi attraversa – da vicino o da lontano – il territorio della scena

È all’interno del percorso che accompagna i trent’anni di attività di Mana Chuma Teatro che prende forma Mana Chuma Lab, un nuovo spazio di lavoro e attraversamento delle arti performative. Un ritorno necessario, oggi, alla dimensione del laboratorio come luogo di ricerca, incontro e costruzione condivisa.

Negli spazi della Jazz House Gallery di Reggio Calabria, Mana Chuma apre un cantiere fatto di pratiche, visioni e strumenti: una serie di masterclass che interrogano il rapporto tra corpo, suono e scrittura, rivolte a chi attraversa – da vicino o da lontano – il territorio della scena.

Questa prima serie di masterclass inaugura il percorso di Mana Chuma Lab, che proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti fino all’estate. L’intero ciclo di masterclass è pensato come una prima introduzione a un lavoro laboratoriale continuativo che prenderà forma a partire dall’autunno.

Le masterclass si svolgeranno dalle 18:00 alle 20:30 presso “Jazz House Gallery”

Via Spagnolio 1/E – Reggio Calabria.

Il programma



16 e 17 aprile

Il suono della scena

Masterclass di composizione per teatro e cinema

con Luigi Polimeni



Come nasce una colonna sonora? In che modo la musica abita una scena, la attraversa, la trasforma?

Il lavoro si concentrerà sui processi di scrittura musicale per immagini: costruzione dei temi, relazione con la drammaturgia, analisi di sequenze teatrali e cinematografiche, creazione di paesaggi sonori.

Un’indagine sul suono come materia narrativa.

Luigi Polimeni, pianista, arrangiatore e compositore, lavora come autore di musiche originali per il teatro e il cinema, collaborando con importanti registi e produzioni nazionali e internazionali.

20 e 21 aprile

Movimento scenico e azione fisica

Masterclass di drammaturgia del corpo

con Mariano Nieddu



Il corpo come origine del gesto scenico.

Attraverso pratiche di movimento, ascolto e relazione, il laboratorio attraversa la consapevolezza corporea come spazio di creazione e comunicazione. Il lavoro si concentra sul tempo, sul peso, sull’energia e sulla costruzione di azioni condivise.

Un percorso che mette al centro il corpo come luogo vivo della scena.

Mariano Nieddu, attore e performer, ha collaborato con importanti realtà teatrali, cinematografiche e televisive.

27 e 28 aprile

La voce del corpo, il corpo della storia

Masterclass di drammaturgia contemporanea

con Salvatore Arena e Massimo Barilla



La scrittura nasce nello spazio, prima che sulla pagina.

Il laboratorio muove dal corpo come primo generatore di racconto, attraversando ritmo e conflitto come elementi fondanti della drammaturgia. Il testo emerge come necessità, come conseguenza di un’azione.

Un lavoro sulla parola che prende forma dalla presenza.

Salvatore Arena e Massimo Barilla, fondatori e direttori artistici di Mana Chuma Teatro, sono tra le voci più significative della scena contemporanea italiana, con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.