Il prof. Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Premio Nosside, ha annunciato la proroga nella mattina del 1° luglio: «Venendo incontro alle sollecitazioni provenienti da varie parti del mondo, il Comitato Organizzatore ha deciso di prorogare sino alla mezzanotte del 10 luglio – nei differenti fusi orari – le iscrizioni al NOSSIDE 41 - Premio Mondiale di Poesia 2026».

Ha colto l'occasione per esprimere «i più vivi ringraziamenti a poetesse e poeti per la rinnovata, crescente fiducia al Progetto Globale, Plurilinguistico e Multimediale del Nosside, un concorso che non conosce confini tra lingue, culture e popoli del pianeta Terra. Il progetto, nato nel 1983 a Reggio Calabria, sulla sponda continentale dello Stretto di Scilla e Cariddi, è ormai un'eccellenza italiana sempre più diffusa nel mondo, portando un raggio di luce, umanità e speranza in mezzo a tanti folli atti di feroce disumanità che insanguinano il nostro pianeta».

Amato ha sottolineato l'accoglienza sempre più in espansione che sta ricevendo la felice invenzione dei Premi Speciali, a cominciare dalla ventata di freschezza portata dai giovani dai 15 ai 25 anni cui è stato destinato il Premio «Nosside-Kouros di Reghion», intitolato alla splendida statua in marmo dell'Apollo Giovane che è uno dei tesori dello stupendo Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria. Una magnifica accoglienza hanno ricevuto anche i sei Premi Speciali Monotematici, che sono rivolti al mondo ma si caratterizzano nel richiamo a eccellenze del territorio metropolitano di Reggio Calabria e alla sua appartenenza all'Europa e al Mediterraneo».

Infatti i sei Premi Speciali sono: Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria, ispirato agli innumerevoli usi e alle sensazioni ed emozioni che suscita il Principe Mondiale degli Agrumi; Nosside-Aspromonte, intitolato alla montagna-madre di Reggio Metropolitana ma dedicato a qualunque «montagna del cuore» in qualsiasi parte del mondo; Nosside-Stretto di Scilla e Cariddi, intitolato al mito dei miti di conoscenza universale ma dedicato a qualunque Stretto, Canale o Istmo del mondo; Nosside-Mediterraneo, intitolato al nostro Mare Mediterraneo ma aperto a qualsiasi mare del pianeta; Nosside-Europa, dedicato ai miti (a partire da quello della bellissima Europa, figlia del Re fenicio Agenore sulla costa dell'attuale martoriato Libano, rapita da Zeus e portata nell'isola di Creta dove generò il grande Re Minosse e regalò il suo nome al subcontinente), alla storia complessa e articolata in migliaia di fili, all'attualità dell'Europa.

Il prof. Amato ha indicato per ultimo il colpo di genio di cui va più orgoglioso per l'insieme di elementi che lo caratterizzano e lo rendono assolutamente originale e unico: il Premio Speciale «Nosside-Teàgene di Reghion». È intitolato al primo critico letterario della storia dell'umanità, nato e vissuto nel VI secolo a.C. nella città di Reggio; è la prima apertura del Nosside alla prosa ma connessa strettamente alla poesia (un articolo breve dedicato a un poeta non vivente); è infine senza confini di spazi e di tempi: dedicato a un poeta vissuto in qualsiasi epoca in qualunque angolo, anche il più sperduto, del Pianeta Terra. Ha quindi una prospettiva di crescita infinita. In mirabile sintonia con la strategia culturale – originale, globale e unica – del Progetto Nosside».

All'informazione sul Premio Nosside in generale e, in particolare, al Premio Speciale «Nosside-Teàgene di Reghion» sarà dedicato il prossimo incontro pubblico del 20 luglio a Roccella Jonica. Si svolgerà alle ore 19 nel Largo Colonne Rita Levi Montalcini, col Patrocinio Morale del Comune e in collaborazione con l'emittente TeleMia della splendida località che detiene il record delle Bandiere Blu in Calabria.