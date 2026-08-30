Il percorso, finanziato dal POC Metro 2014-2020, si svolgerà al Centro giovanile GenerAttivi. Centoventi ore di formazione sulla produzione musicale contemporanea e sull’industria creativa, con l’obiettivo di favorire occupazione e autoimprenditorialità

Dalla produzione musicale alle nuove professioni creative, passando per le tecnologie digitali e la valorizzazione dell’identità culturale dello Stretto. È il percorso proposto da “Officine Sonore dello Stretto”, il laboratorio gratuito che prenderà il via a settembre all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile “GenerAttivi”, ospitato nei locali della Galleria Zaffino a Reggio Calabria.

L’iniziativa è rivolta a 20 giovani tra i 15 e i 30 anni e prevede 120 ore di formazione dedicate alla produzione musicale contemporanea e al più ampio comparto dell’industria culturale e creativa.

Tra tradizione e innovazione

Il progetto punta a valorizzare l’identità sonora del Mediterraneo e dell’area dello Stretto attraverso un confronto tra tradizione e innovazione, utilizzando le più moderne tecnologie per la produzione audio.

Il programma alternerà lezioni teoriche, attività pratiche e project work, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze direttamente spendibili nei settori della musica e della creatività contemporanea.

Una parte centrale del laboratorio sarà dedicata alla realizzazione di un progetto artistico collettivo, che comprenderà un EP musicale, contenuti multimediali e una performance dal vivo. I risultati del lavoro saranno presentati al pubblico al termine del percorso, attraverso un evento conclusivo.

Dalla formazione all'autoimprenditorialità

L'iniziativa mira a trasformare le competenze creative in concrete opportunità professionali, favorendo occupabilità, autonomia e autoimprenditorialità.

Il percorso guarda in particolare alla nascita di nuove professionalità legate alla produzione musicale, alla promozione del territorio, all'organizzazione di eventi culturali e all'innovazione sociale. Tra gli obiettivi figura anche l'accompagnamento dei partecipanti verso la possibile creazione di una micro-impresa creativa, in grado di sviluppare attività e progetti nel settore culturale.

La partecipazione è completamente gratuita e il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione del Comune di Reggio Calabria.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono candidarsi giovani di età compresa tra 15 e 30 anni. Il progetto intende promuovere partecipazione, inclusione, protagonismo e autonomia responsabile, offrendo un'occasione di formazione con finalità pre-occupazionale.

Per i maggiorenni è necessario compilare e sottoscrivere il Modello A allegato all'avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria. Alla domanda dovranno essere uniti il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, e una copia fronte/retro di un documento d'identità valido.

Per i minorenni è previsto il Modello B, da compilare e sottoscrivere secondo le modalità indicate nell'avviso. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti d'identità, fronte/retro e in corso di validità, dei genitori e del minore. Per questa fascia d'età il curriculum vitae non è obbligatorio.

Le candidature dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it dalle ore 9 del 31 agosto 2026 alle ore 9 del 10 settembre 2026.