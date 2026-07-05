Martedì 7 luglio 2026, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS e la Biblioteca “P. De Nava”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, promuovono la conferenza «Conoscere, conservare e valorizzare: il patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria».

L'incontro sarà dedicato al ruolo dell'Amministrazione comunale nella tutela, gestione e promozione del patrimonio culturale cittadino. Dopo i saluti delle autorità, relazionerà Daniela Neri, Funzionario Architetto di elevata qualificazione del Settore Cultura e Responsabile della Biblioteca “P. De Nava”.

La relatrice, esperta e studiosa del patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria, con il supporto di slides, illustrerà la storia della nostra terra e i numerosi siti archeologici della città.

L'Ipogeo di Piazza Italia, il cuore stratificato della città. Un viaggio nel tempo attraverso la storia della città. Le Mura greche, blocchi di arenaria affacciati sullo Stretto, baluardo dell'antica Rhegion. Le Terme romane sul lungomare della città, l'Area Sacra di Griso Laboccetta, dedicata a Demetra e Persefone, luogo di devozione e scrigno di terrecotte votive.