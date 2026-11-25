La decisione di sporgere denuncia rappresenta uno dei passaggi più complessi e delicati per una donna che subisce maltrattamenti o prevaricazioni. Molto spesso le vittime esitano a rivolgersi alle forze dell'ordine per il timore di non essere comprese, specialmente quando le sofferenze vissute non lasciano segni esteriori visibili. Il Capitano Alessandro Bonsignore spiega come «la donna ha paura di non essere capita, di non essere compresa, perché la violenza che si vive non ha una manifestazione esterna» e «questa assenza di esteriorità può indurre la donna a dire 'non ci crederanno mai'». Per superare questa barriera, l'ufficiale rassicura sul fatto che «nelle caserme oggi abbiamo personale specializzato, abbiamo persone formate che sono in grado di leggere dei segnali», capaci di intercettare anche la violenza psicologica ed economica attraverso un ascolto empatico e riservato.

Un contributo fondamentale nel percorso di accoglienza è rappresentato dalle “Stanze tutte per sé", realizzate dai Carabinieri in collaborazione con il Soroptimist International per garantire uno spazio protetto e accogliente, separato dalle consuete attività di caserma. Come evidenzia il Capitano Bonsignore, questi ambienti sono stati «pensati per abbassare la tensione emotiva» e dispongono di sistemi di videoregistrazione utili a evitare che la persona debba ripetere più volte il proprio racconto, scongiurando il rischio di «vittimizzarla ulteriormente rispetto a quanto già è vittima». Il Tenente Giusi Gambino rimarca l'efficacia di tali strutture specialmente quando la violenza coinvolge l'intero nucleo familiare, ricordando che «il reato più comune che rientra nell'ambito del codice rosso sono i maltrattamenti in famiglia e le donne vengono con i bambini». La presenza di spazi adeguati consente di proteggere i minori e di attivare figure specializzate come lo psicologo o lo psichiatra infantile, un passo decisivo se si considera che «un bambino che è abituato ad assistere episodi di violenza non farà altro che imitare questi comportamenti» se non si interviene tempestivamente per spezzare la catena del maltrattamento.

Accanto al percorso giudiziario ordinario, le donne possono avvalersi di strumenti preventivi per fermare le persecuzioni prima che degenerino. Il Capitano Bonsignore ricorda la procedura dell'ammonimento del Questore, descrivendola come un vero e proprio cartellino giallo per chi ancora non ritiene che quella che vive sia necessaria una denuncia per affrontarlo», ma avverte che «se la questione merita una denuncia è necessario è utile farlo subito basta una chiamata al 112 o anche una visita nella caserma». A questo messaggio fa eco l'accorato appello finale del Tenente Gambino, che invita tutte le vittime a rompere l'isolamento: «L'invito che io faccio alle donne è quello di chiamare, di chiedere aiuto. Ci sono delle utenze dedicate e il 1522, il 112, recatevi in caserma, non abbiate paura di chiedere aiuto perché la libertà, la tutela della vita sono dei valori che non possono essere barattati con nessun ricatto morale e con nessun timore».