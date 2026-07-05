«Fondi a zero in bilancio? Quando mancano una chiara programmazione ed una visione amministrativa, si tende spesso ad attribuire ad altri le difficoltà incontrate. Da una nota resa pubblica ieri, si apprende, infatti, che “gli stanziamenti di parte corrente relativi a specifici ambiti – Iniziative sportive e ricreative, Cultura, Turismo, Manifestazioni ed eventi, Manutenzione ordinaria e Arredo urbano – risultano allo stato attuale interamente impegnati o esauriti dalla precedente amministrazione”.

Si aggiunge, al riguardo, che “ad oggi, non vi sono margini di spesa immediatamente disponibili nei suddetti capitoli per finanziare nuovi interventi, programmare ulteriori eventi per la stagione estiva o far fronte a manutenzioni ordinarie non

ancora contrattualizzate”.

Ciò che non può accettarsi non è l’affermazione secondo cui i capitoli siano privi di fondi – circostanza dovuta a spese legittime e sempre fatte per pubblico interesse; fino all’ultimo giorno di mandato, infatti, si è amministrato senza sosta alcuna -, ma la preventiva giustificazione che non potranno affrontarsi interventi per mancanza di fondi; esiste un metodo noto a tutti come “variazione di bilancio” e chi amministra oggi – ed ha già amministrato in precedenza – sa bene come funziona; le variazione si sono sempre fatte e sempre potranno farsi.

Peraltro, appare contraddittorio che, per un verso, si lamenti la incapienza dei capitoli e, per altro verso, si siano trovati i fondi per pagare i contributi della cassa forense– pur legittimi – di un Assessore; si trattava di una opzione e si è scelto di far gravare tale onere sull’Ente; in una fase in cui si sostiene esservi una crisi di liquidità, poteva forse agirsi in maniera diversa.

Quindi, senza necessità di trovare giustificazione preventiva rispetto ad una evidente incapacità di predisporre un programma estivo, adottate con urgenza le soluzioni che ogni buon amministratore conosce ed assumetevi la responsabilità di organizzare una stagione estiva all’altezza della storia della nostra Città. Si impone coerenza, chiarezza e serietà», conclude il gruppo consiliare di Minoranza del Comune di Palmi.