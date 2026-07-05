A seguito dell'ufficializzazione della nuova giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, si è riunito il gruppo consiliare di "Reggio Futura".

I tre consiglieri comunali – Luisa Curatola, Marco Parisi e Daniele Romeo – hanno innanzitutto espresso grande apprezzamento e orgoglio per la nomina dell'assessore Filomena Iatì nell'esecutivo. Alla neo-componente della giunta sono state affidate deleghe di primo piano e di forte rilevanza strategica: Attività Produttive, Riordino e Riorganizzazione dei Mercati e Rapporti con l'Università Mediterranea, Istruzione e Innovazione Tecnologica. Si tratta di settori cruciali per lo sviluppo economico, imprenditoriale, formativo ed educativo del territorio, che rilanciano con forza l'azione politica del movimento, dando il giusto peso all'importante risultato elettorale sancito con 9.00 preferenze accordate dai cittadini di Reggio Calabria.

L'obiettivo condiviso del gruppo di Reggio Futura è quello di portare a Palazzo San Giorgio – sia in seno al Consiglio che nel confronto con la Giunta – le istanze civiche che costituiscono le fondamenta del progetto politico di Reggio Futura . L'amministrazione è attesa da sfide complesse, a partire dalla normalizzazione di servizi e settori strategici che, purtroppo, hanno risentito del lassismo e dell'incapacità amministrativa del centrosinistra negli ultimi dodici anni.

In vista del primo Consiglio Comunale, convocato per lunedì prossimo nella suggestiva cornice dell'Arena dello Stretto "Ciccio Franco", il gruppo ha indicato all'unanimità Daniele Romeo, alla sua terza esperienza in Consiglio Comunale, come nuovo capogruppo di Reggio Futura.