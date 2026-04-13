«La conclusione del commissariamento sanitario della Calabria rappresenta un passaggio storico di straordinaria rilevanza istituzionale e politica. Dopo oltre quindici anni di gestione straordinaria, la Regione torna finalmente alla piena titolarità delle proprie funzioni in ambito sanitario, segnando l’avvio di una fase nuova, fondata su autonomia, responsabilità e visione».

A dichiararlo in una nota Federico Marino, membro del coordinamento giovanile Città metropolitana di Reggio Calabria di Forza Italia.

«In qualità di membro del Dipartimento Nazionale Sanità, Salute e Benessere Giovanile di Forza Italia, esprimo il mio più vivo e sincero apprezzamento al Presidente Roberto Occhiuto per il risultato raggiunto. Un traguardo tutt’altro che scontato, costruito con determinazione, serietà amministrativa e una chiara capacità di governo in un contesto complesso e spesso ostile - prosegue Marino - negli anni passati, il commissariamento ha rappresentato uno strumento necessario per fronteggiare criticità profonde: disavanzi strutturali, carenze organizzative e difficoltà nel garantire livelli essenziali di assistenza adeguati. Tuttavia, è altrettanto evidente come, per lungo tempo, tali condizioni non abbiano trovato soluzioni efficaci e durature.

Negli ultimi anni, invece, si è registrato un cambio di passo concreto, grazie ad un’azione che ha saputo coniugare rigore nei conti, programmazione strategica e capacità di intervento, restituendo progressivamente credibilità al sistema sanitario regionale. Il superamento del commissariamento è la naturale conseguenza di questo percorso virtuoso, che ha finalmente prodotto risultati tangibili.

È doveroso riconoscere come il lavoro svolto recentemente si distingua nettamente rispetto alle gestioni precedenti, spesso caratterizzate da interventi frammentari e da una visione non sempre incisiva. Oggi, al contrario, la Calabria dimostra che attraverso una guida politica forte e competente è possibile invertire rotta e costruire basi solide per il futuro.

La fine del commissariamento non deve essere interpretata come un punto di arrivo, bensì come l’inizio di una nuova fase. Una fase in cui sarà fondamentale consolidare i risultati ottenuti, rafforzare i servizi sanitari e garantire ai cittadini standard qualitativi sempre più elevati. In questo percorso, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle giovani generazioni, affinché possano contare su un sistema sanitario moderno, efficiente e realmente vicino ai loro bisogni.

Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione questo cammino, nella consapevolezza che la buona politica, quando è accompagnata da competenza e responsabilità, può davvero incidere positivamente sulla vita dei cittadini. La Calabria, oggi, offre un segnale chiaro: anche le sfide più complesse possono essere vinte. E questo risultato rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche una concreta speranza per il futuro».