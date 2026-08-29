Futuro Nazionale rafforza la propria presenza nella provincia di Reggio Calabria e mette radici a Villa San Giovanni. Questa mattina, sabato 29 agosto, nella sala conferenze dell’Hotel La Conca, è stato presentato il Comitato 2036, affidato al referente Ivan Castagnella e fondato insieme a Francesco Laganà e Gaetano Bevacqua.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di radicamento territoriale coordinato da Paolo Ferrara, avviato con la manifestazione del Pilone dello scorso 13 agosto e portato avanti parallelamente alla campagna elettorale per Domenico Giannetta in vista delle elezioni suppletive. Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, è destinato a proseguire anche oltre l’appuntamento elettorale.

Dopo gli ingressi di Walter Melcore e Giuseppe Cuzzola, la costituzione del Comitato villese rappresenta il primo risultato strutturato di una rete che Futuro Nazionale intende estendere progressivamente alle altre realtà della provincia. Il metodo indicato è quello della costruzione dal basso, attraverso il confronto con amministratori, professionisti, associazioni e cittadini.

«L’onda diventa rete, la rete diventa organizzazione e l’organizzazione mette radici nei territori. Non stiamo raccogliendo nomi, stiamo costruendo una classe dirigente», ha dichiarato Ferrara. «Dal 13 agosto abbiamo iniziato un percorso preciso: trasformare l’entusiasmo del Pilone in presenza concreta nei territori. Oggi Villa San Giovanni, con Ivan Castagnella e il Comitato 2036, rappresenta il primo risultato organizzato di questo lavoro. Ma è soltanto l’inizio».

Ferrara ha quindi sottolineato il rapporto tra la costruzione dell’organizzazione e l’impegno per le suppletive: «La campagna di Domenico Giannetta e il radicamento territoriale devono completarsi reciprocamente. Mentre accompagniamo questa importante esperienza elettorale, continuiamo a incontrare amministratori, professionisti, associazioni e cittadini disponibili a mettere competenze ed esperienza al servizio di un progetto più grande».

«A Futuro Nazionale, sotto la guida del commissario regionale Domenico Furgiuele e del segretario nazionale Massimiliano Simoni, interessa costruire una classe dirigente. La vera sfida sarà trasformare ogni disponibilità in partecipazione e ogni partecipazione in responsabilità», ha aggiunto Ferrara.

A illustrare gli obiettivi del nuovo gruppo è stato anche Ivan Castagnella: «Assumere la responsabilità del Comitato 2036 significa contribuire concretamente al percorso che Paolo Ferrara sta tracciando sul territorio: aggregare persone, valorizzare competenze e trasformare la partecipazione in organizzazione. Villa San Giovanni vuole essere parte attiva di questa costruzione, con entusiasmo e spirito di squadra. Il Comitato nasce oggi, ma guarda già al lavoro di domani».