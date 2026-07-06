Parteciperà anche il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani già in Calabria per la presentazione della prossima Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli

Mantenendo fede alla parola data in occasione del suo insediamento e di quello dei consiglieri comunali eletti, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha confermato la volontà di celebrare la prima assise cittadina del suo corso all’aperto, dando appuntamento ai reggini all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. L’inizio dei lavori era previsto inizialmente per le ore 18 ma in considerazione delle elevate temperature previste, il primo cittadino ha disposto differimento di 45 minuti fissando l’avvio del civico consesso alle 19:15.

Ai saluti istituzionali, seguiranno i canonici punti che compongono il primo ordine del giorno di un civico consesso: si provvederà quindi alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe; si proseguirà con il giuramento del sindaco e l’elezione del Presidente del Consiglio (Federico Milia). Saranno eletti anche i due vice presidenti e di due segretari questori, per poi dare spazio alle le comunicazioni del Sindaco sulla composizione della Giunta, la presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari. Per finire la nomina dei componenti della Commissione elettorale comunale.

Sarà presente anche il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani che nel pomeriggio ha partecipato alla presentazione della prossima Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, prevista nei prossimi mesi proprio nella città dello Stretto.